لبنان.. مسؤول أمريكي يبحث مجددا ترسيم الحدود مع إسرائيل

بيروت / ادوار حداد / الخليج 365

يواصل ديفيد ساترفيلد، الموفد الأميركي المكلف برعاية المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لتحديد الحدود البرية والبحرية، لقاءاته مع القيادات اللبنانية.

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية، تحدث ساترفيلد، الثلاثاء، بشكل مقتضب مع وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، وذلك قبيل لقاء المسؤول الأمريكي بوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.

وعقب اللقاء مع باسيل، غادر ساترفيلد من دون الإدلاء بأي تصريح، فيما اكتفت السفيرة الأميركية بلبنان مارغريت ريتشارد التي رافقته بالزيارة، بالقول، في تصريحات إعلامية: "ننتظر بعض الأجوبة".

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ويقوم ساترفيلد بجولات مكوكية بين لبنان وإسرائيل لإنهاء النزاع الحدودي.

ويخوض لبنان نزاعا مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كم مربعا، تعرف بالمنطقة رقم 9، والأخيرة غنية بالنفط والغاز، وأعلنت بيروت في يناير/ كانون الثاني 2016، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.

ورفض لبنان مقترحا أمريكيا في 2012 يقوم على منح 360 كم مربعا من مياهه لإسرائيل، مقابل حصوله على ثلثي المنطقة الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.