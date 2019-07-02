الدفاع الفرنسية: مستعدون لتعزيز قدرات الجيش اللبناني

بيروت / إدوار حداد / الخليج 365

أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، الثلاثاء، استعداد باريس لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، وحرصها على استمرار التعاون العسكري مع بيروت.

جاء ذلك في لقاء جمع الرئيس اللبناني ميشيل عون بالوزيرة الفرنسية، بالعاصمة بيروت، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، أشاد عون بعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين لبنان وفرنسا، مشددا على الرغبة بتعزيزها في المجالات كافة.

كما أشاد عون بالدعم الذي تقدمه فرنسا للجيش اللبناني، وبمشاركتها في القوات الدولية العاملة في الجنوب "يونيفيل".

ولفت إلى أن الوضع مستقر على الحدود اللبنانية الجنوبية (مع إسرائيل)، في وقت تستمر فيه الاتصالات للبدء بمفاوضات لترسيم الحدود البحرية، والتي تتولى الولايات المتحدة عبر السفير ديفيد ساترفيلد، تقريب وجهات النظر بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، لمباشرة التفاوض بالتعاون مع الأمم المتحدة.

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من جانبها، نقلت بارلي إلى عون تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتمنياته له بالتوفيق.

وأكدت الوزيرة على استمرار التعاون القائم بين لبنان وفرنسا في مجالات عدة، وخصوصا التعاون العسكري بين جيشي البلدين.

وأشارت إلى استعداد بلادها لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، وفقا لمخرجات مؤتمر "روما 2"، المنعقد بالعاصمة الإيطالية في مارس/ آذار الماضي، وخصص لدعم الجيش اللبناني.

وقبل ظهر الثلاثاء، التقت وزيرة الدفاع الفرنسية رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، في السراي الحكومي ببيروت، وتناول اللقاء البحث في سبل التعاون بين البلدين، وخصوصا في مجالات التعاون العسكري، وفق بيان لرئاسة الحكومة.

إثر ذلك، التقت بارلي رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبحثت معه سبل تطوير التعاون بين البلدين.

والإثنين، أعلنت السفارة الفرنسية في لبنان وصول بارلي إلى بيروت، في زيارة رسمية تستمر حتى الأربعاء، تلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين، وتزور قوات "يونيفيل".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.