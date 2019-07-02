ارتفاع زوار قطر الوافدين 11.3 بالمئة خلال 5 أشهر

محمد إبراهيم / الخليج 365

أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، ارتفاع عدد الزوار الوافدين لقطر بنسبة 11.3 بالمئة خلال فترة الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، على أساس سنوي.

وجاء في بيانات وزارة التخطيط والإحصاء القطرية، أن عدد الزوار سجل 922 ألفا و132 زائرا، بالخمسة أشهر المنتهية في مايو/ أيار الماضي.

كان عدد الزوار بلغ 828 ألفا و562 زائراً في الفترة المماثلة من 2018.

Advertisements

ووفق حسابات "الخليج 365"، زاد عدد زوار قطر بنسبة 1.3 بالمئة خلال مايو/ أيار، إلى 133 ألفا و105 زوار، من 131 ألفا و364 زائرا بالشهر المماثل من العام الماضي.

وحسب البيانات، سجل عدد زوار قطر بالعام الماضي نحو 1.82 مليون زائر، بتراجع 19.4 بالمئة، مقابل 2.25 مليون زائر في 2017.

وتسعى قطر إلى جذب 5 ملايين و600 ألف زائر إليها سنوياً بحلول 2023.

وتهدف الدوحة، إلى زيادة المساهمة المباشرة للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لقطر من 5.4 مليارات دولار في 2016، إلى 11.3 مليار دولار بحلول 2023.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.