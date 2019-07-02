صحيفة حكومية مصرية: أبو الفتوح يتلقى الرعاية الطبية المطلوبة

القاهرة / الخليج 365

قالت صحيفة حكومية مصرية، الثلاثاء، أن السياسي والمعارض عبد المنعم أبو الفتوح (68 عاما) لا يتعرض لإهمال طبي ويتلقى الرعاية الطبية المطلوبة.

ونقلت صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، عن مصدر أمني لم تسمه، إنه "لا صحة لتعرض الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح لإهمال طبي"، حسب ما قال ناشطون ومنظمات حقوقية.

وأضاف المصدر أن أبو الفتوح "يتلقي الرعاية الطبية المطلوبة ويستقبل أهليته في زيارات منتظمة آخرها بتاريخ 29 يونيو (حزيران) الماضي".

وأكد المصدر "تقديم قطاع السجون كافة أوجه الرعاية الصحية والمعيشية لنزلاء السجون"، مشددا على "عرض من تستدعي حالته على المستشفيات الخارجية (أي خارج مستشفيات السجون)".

Advertisements

وجاء التأكيد الأمني بشأن عدم تعرض أبو الفتوح لإهمال طبي، عقب يومين من إعلان "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، و"مركز عدالة للحقوق والحريات" (غير حكوميين) تقديم بلاغ للنيابة المصرية، بخصوص "الوضع الصحي" لأبو الفتوح، حذَّرا فيه من أن "حياته في خطر".

وخلال يونيو/ حزيران الماضي، حذرت أسرة أبو الفتوح من تدهور حالته الصحية عبر بيانات عدة كان آخرها السبت الماضي.

وأبو الفتوح محتجز منذ فبراير/ شباط 2018، على ذمة التحقيق معه في تهم نفى صحتها، بينها "قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة (لم تحددها النيابة)، ونشر أخبار كاذبة".

وتم توقيف أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق، بعد يوم واحد من عودته من لندن، إثر زيارة أجرى خلالها مقابلة مع فضائية "الجزيرة" القطرية، انتقد فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل إعادة انتخابه، في أبريل/ نيسان 2018، لفترة رئاسية ثانية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.