المرور يتيح الاعتراض الإلكتروني على المخالفات في 3 مناطق جديدة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت منصة “أبشر” عن إضافة 3 مناطق جديدة لخدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية، وهي المنطقة الشرقية ومنطقة تبوك ومنطقة الجوف، وذلك للمخالفات المرصودة من قبل رجال المرور.

وأوضحت المنصة، في إنفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها الرسمي: “أنه بعد إضافة الخدمة في المناطق الجديدة ارتفع عدد المناطق المتوفرة فيها الخدمة حتى الآن إلى 11 منطقة، هي الحدود الشمالية وحائل والقصيم ونجران وعسير والمدينة والباحة وجازان، والمناطق الثلاث الجديدة”.

وأضافت منصة أبشر أن الخدمة سيتم تطبيقها على مناطق المملكة تباعاً، وأنها خاصة بالمخالفات المسجلة من رجال المرور، وعن طريق الموقع فقط، والطريقة هي الدخول على “خدماتي” ثم “المرور” ثم “الاعتراض على المخالفات المرورية”.