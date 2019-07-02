محمد بن سلمان في قصر الإمبراطور الياباني

ورحب الإمبراطور الياباني بولي العهد السعودي، وأبدى سعادته لمشاركة الأخير في قمة العشرين التي اختتمت أعمالها منذ أيام في أوساكا، حسب صحيفة اليوم السعودية.

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ونقل محمد بن سلمان تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز للإمبراطور بمناسبة اعتلائه العرش.

واختتمت قمة مجموعة العشرين، السبت الماضي، أعمالها، بعد يومين من المحادثات المكثفة بشأن قضايا تجارية.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: "ستتولى المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين في ديسمبر هذا العام. وهنا نؤكد عزمنا على مواصلة العمل لتحقيق التقدم المنشود في جدول أعمال المجموعة وسنعمل مع كافة الدول الأعضاء… لمناقشة القضايا الملحة في القرن الواحد والعشرين ولتعزيز الابتكار والحفاظ على الأرض ورفاه الإنسان".

وأضاف: "وإذ نشيد بالتقدم الذي حققناه في السنوات الماضية على الصعيد الاقتصادي، فإن علينا أن نسعى جاهدين للوصول إلى الشمولية والعدالة ولتحقيق أكبر قدر من الرخاء. ويظل تمكين المرأة والشباب محورين أساسيين لتحقيق النمو المستدام، وكذلك تشجيع رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة".