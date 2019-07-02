دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع لينوفو تعقد مؤتمرها القادم في 4 من يوليو للإعلان عن هاتف Z6 ظهر على التقنية بلا حدود.

ينطلق مؤتمر لينوفو في 4 من يوليو للإعلان الرسمي عن هاتف Lenovo Z6، ومن جديد إستعرض Chang Cheng نائب رئيس شركة لينوفو مزيد من مواصفات هذا الإصدار قبل الإعلان.

في الإعلانات التشويقية التي قدمت عبر Chang Cheng حول هاتف Lenovo Z6 كشف عن مواصفات رقاقة المعالج، والشاشة في الهاتف، واليوم إستعرض مزيد من مواصفات هذا الإصدار.

وينطلق هاتف Lenovo Z6 قريباً بشاشة OLED مميزة بحجم 6.39 إنش، تدعم تقنية HDR10 ومعدل 120 Hz، كما يأتي الهاتف بنتوء القطرة في الشاشة مع أبعاد 93.1%، ويضم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 730.

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وفي مواصفات الكاميرة تدعم لينوفو هاتف Lenovo Z6 بكاميرة خلفية ثلاثية بمستشعر رئيسي Sony IMX576 بدقة 24 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل وعدسات telephoto، وأخر بدقة 5 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير بتفاصيل أكثر دقة.

ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، كما يأتي بشاحن 15W مميز بتقنية الشحن السريع، كما يصل وزن الهاتف إلى 159 جرام، لذا نترقب الإعلان الرسمي مع مزيد من التفاصيل عن تقنية هاتف Z6 في مؤتمر لينوفو خلال أيام.

المصدر

هذا الموضوع لينوفو تعقد مؤتمرها القادم في 4 من يوليو للإعلان عن هاتف Z6 ظهر على التقنية بلا حدود.