دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة شركة WideBot المصرية – المنصة العربية الأولى من نوعها تُنهي جولة استثمارية كبيرة

شركة WideBot لتطوير برامج وأنظمة المحادثة باستخدام الذكاء الاصطناعي والأولى من نوعها عربيًا أنهت جولة استثمارية بمبلغ كبير.

استطاعت شركة WideBot صاحبة المنصة العربية الأولى في تطوير برامج المحادثة والردود الآلية باستخدام الذكاء الاصطناعي على المستخدمين “ChatBot”، الانتهاء من جولة استثمارية أساسية بقيمة كبيرة – تقول الشركة أن الرقم يتكون من 6 أرقام، ما يعني أنه كبير جدًا، لكنها لم تكشف أي تفاصيل حول القيمة الحقيقية.

وتأتي هذه الجولة من شركة الاستثمارات Business Valley والتي تعمل في المنطقة، لكنها هي الأخرى لم تكشف عن تفاصيل.

كانت WideBot قد تم تأسيسها في عاصمة جمهورية مصر العربية، القاهرة، عن طريق محمد نبيل وأحمد لبيب في أواخر 2016. وقد قامت الشركة وقتها بتطوير برنامج للرد الآلي “Chatbot” لكنه كان باللغة الإنجليزية، ثم قررت الشركة بدء العمل على نظام آخر لبناء نسخ عربية من النظام ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويقول العاملون في WideBot أنه عبر المنصة، يمكن لأي شخص إنشاء “Chatbot” خاص خلال 10 دقائق دون حاجته لمعرفة برمجية.

فيما قال محمد نبيل، المدير التنفيذي والمؤسس الشريك، أن شركته حتى الآن استطاعت تطوير 1,000 برنامج محادثة آلي يهتمون في أكثر من مليون عميل من الشركات المشتركة. حيث تستطيع الأعمال الاشتراك للحصول على برنامج محادثة خاصة بها بأسعار تبدأ من 15$ للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى 1,000$ للشركات الكبيرة.

وأضاف نبيل أن نظام الذكاء الاصطناعي على المنصة يجلب معه 6 لهجات عربية مختلفة، ما يساعد برامج المحادثة على الرد بشكل واضح على المستخدمين وفي نفس الوقت يجعلها مفُصلة للمنطقة العربية. كما أن هذا الأمر يساعد العملاء على بناء نظام خاص بهم بطريقة سهلة ومناسبة.

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منصة جديدة – WideBot.AI مفتوحة تعتمد على الذكاء الاصطناعي

يُشار أن فريق WideBot يتكون من 25 شخصًا، لكن الشركة ستستخدم جزء من استثمارها لتوظيف المزيد من الأشخاص.

كما أن الشركة ستطلق منصة WideBot.AI بمساعدة الاستثمار والتي تتيح وصول العلماء والباحثين لبناء نماذجهم العربية الخاصة من برامج المحادثة.

وهو ما يعني أن الشركة ستطور منصة مفتوحة المصدر تقريبًا تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتطوير هذا المجال للمطورين والعلماء.

المصدر:

Magnitt

التدوينة شركة WideBot المصرية – المنصة العربية الأولى من نوعها تُنهي جولة استثمارية كبيرة ظهرت أولاً على عالم التقنية.