رئيس وزراء الأردن يترأس وفد بلاده لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة بالقاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز وفد بلاده المشارك فى اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، فى دورتها الثامنة والعشرين، والتى تستضيفها القاهرة، غدا الأربعاء. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن اجتماعات اللجنة العليا التى يترأسها رئيسا الوزراء فى البلدين، تناقش على مختلف مستويات اجتماعاتها، العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى ملفات التعاون بين البلدين فى العديد من المجالات، وسبل النهوض بمستوياتها. ويضم الوفد الأردنى فى اجتماعات اللجنة عددا من الوزراء والمسؤولين وممثلى القطاع الخاص المعنيين بالقضايا مدار البحث - حسب بترا-.

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