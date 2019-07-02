وزير إماراتي يدعو إلى تفادي المواجهة والتصعيد في السودان

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على ضرورة تفادي المواجهة والتصعيد في السودان.

وكتب على حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، :"المهم في السودان الشقيق أن يستمر الحوار بعيدا عن الاحتداد ... نحو اتفاق بشأن الترتيبات الانتقالية الضامنة والمؤسسة لنظام دستوري مستقر".

وأضاف :"من الضروري تفادي المواجهة والتصعيد ... ومن الواضح أن المعارضة والجيش بحاجة إلى بعض، وإلى التوافق وتفادي استمرار الأزمة وتفاقمها".

Advertisements

وشهد السودان أمس هدوءا حذرا بعد تظاهرات شهدتها البلاد أمس الأول الأحد، وقالت المعارضة إنها أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص.

وتطالب المعارضة السودانية "بالقصاص وتسليم السلطة فورا للمدنيين دون شرط أو تسويف".