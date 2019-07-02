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واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها الهجوم بشدة، واعتبرته يخالف القوانين والأعراف الدولية، حسب صحيفة الجزيرة.
© REUTERS / FAISAL AL NASSER
وأكدت الخارجية أن "هذا الاعتداء الآثم الذي يستهدف أمن المملكة العربية السعودية وأمان شعبها الشقيق، يمثل تصعيدا خطيراً وتقويضاً للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي، مجددة تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها التام إلى جانبها، وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، ودعمها الإجراءات كافة التي تتخذها في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي".
وأشارت الإمارات إلى أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الإمارات وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده الإمارات تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي، إن الإصابات جميعها مستقرة مبدئيا وقد تم نقلهم جميعا إلى المستشفيات المتخصصة.
وأشار المالكي إلى أن "المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة بدون طيار (مسيّره)"، على حد تعبيره.
وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، اليوم تنفيذ الطيران المسير هجمات جديدة على مطار أبها الدولي جنوب غربي السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق إماراتي على استهداف "الحوثيين" لمطار أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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