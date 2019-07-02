شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف الفلسطينية: الاحتلال منع رفع الآذان 294 وقتا فى الحرم الإبراهيمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلى رفع الآذان 294 وقتا فى الحرم الابراهيمى الشريف بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، خلال الستة أشهر الماضية من العام الجارى، تحت ذرائع وحجج واهية.

وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، فى بيان، إن مستوطنا أقدم، فى اعتداء صارخ، على قص شجرة زيتون معمرة من الساحة الخارجية للحرم، لافتة إلى أن سلطات الاحتلال شرعت منذ احتلالها لمدينة الخليل بصورة دورية على تنظيم زيارات دائمة للمستوطنين إلى الحرم الإبراهيمي، وأدرجته على قائمة "التراث اليهودي"، واستولت على مساجد ومقامات وآثار إسلامية.

وأضافت وزارة الأوقاف الفلسطينية أن الستة شهور الأولى من العام الجارى شهدت إقدام قوات الاحتلال على إغلاق الحرم الابراهيمى أمام المصلين، وذلك لاستباحته من قبل المستوطنين، للاحتفال بعيد الفصح اليهودى ليومين متتالين، كما أضرم المستوطنون النار بجوار الحرم من الجهة الشرقية، ما نتج عنه تشوه بالجدار.

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وقالت إن الاحتلال ومستوطنيه واصلوا تدنيس الحرم الإبراهيمي، سواء بدخولهم بأعداد كبيرة إليه، أو الاحتفالات بأعيادهم، حيث شهد اقتحامات واسعة فى ما يسمى "عيد المساخر"، كما أقدم المستوطنون على أعمال حفريات أمام "وقف البديري"، الذى يقع على البوابة الرئيسية للحرم.

وأكدت وزارة الأوقاف الفلسطينية، فى بيانها، أن إجراءات الاحتلال بحق الحرم الابراهيمى وغيره من المقدسات مرفوضه ومدانة، ولا يحق للاحتلال التدخل بشؤونه.