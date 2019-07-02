صور.. إمبراطور اليابان يستقبل ولى العهد فى طوكيو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل إمبراطور اليابان ناروهيتو فى قصره بطوكيو، اليوم الثلاثاء، ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، الذى ترأس وفد المملكة المشارك فى قمة العشرين فى أوساكا اليابانية.

امبراطور اليابان

ولى العهد السعودى محمد بن سلمان

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