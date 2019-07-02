شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" الكويتية: أهلنا 30 مواطنا كانوا يحملون الفكر الداعشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الأوقاف الكويتية، عن انتهائها من تأهيل 30 مواطنا كانوا يحملون فكر تنظيم "داعش" الارهابى، وذلك فى إطار جهودها لمواجهة الأفكار الهدامة، خاصة الفكر "الداعشى" الذى انتشر فى الآونة الأخيرة فى عدد من الدول العربية.

وقال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية المساعد للشؤون الثقافية داود العسعوسى – فى تصريح اليوم الثلاثاء، إنه "تم تأهيل 30 مواطنا ممن يحملون الفكر "الداعشي" بعد برامج مكثفة على مدار السنوات الماضية، لعودتهم إلى صحيح الدين الإسلامى الوسطي، ونزع تلك الأفكار من عقولهم وقلوبهم، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تجهيز رحلة حج لهم هذا العام.

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وأوضح العسعوسى أنه تم بالتنسيق مع وزارة الداخلية الكويتية، إعداد برامج ودروس علمية وثقافية مكثفة لتوعيتهم وتثقيفهم؛ لنزع هذا الفكر من عقولهم وقلوبهم، ليتبعوا قيم الدين الإسلامى الصحيح، لافتا إلى أن الكويتيين الثلاثين مازالوا فى السجن حتى الآن.

وأكد أن جهود الوزارة لا تتوقف عند هؤلاء الذين يحملون أفكارا مختلفة، لكن أيضا تعد برامج مكثفة ومتميزة لتأهيل مدمنى المواد المخدرة.