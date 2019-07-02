ألمانيا وقطر تعقدان مؤتمرا "للحوار بين الأفغان" في الدوحة

كابل /عبد الجبار أبوراس / الخليج 365

أعلن المبعوث الألماني الخاص بشؤون أفغانستان وباكستان، ماركوس بوتسل، الثلاثاء، أن بلاده وقطر ستعقدان بشكل مشترك مؤتمرا للحوار بين الأفغان في الدوحة، في 7 و8 يوليو/ تموز الجاري.

وقال بوتسل، في بيان نقلته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، إن "أفغانستان تقف في لحظة حرجة أمام فرصة التقدم نحو السلام".

وأضاف أن "الحوار المباشر بين الأفغان هو العنصر الأساسي لأي عملية تؤدي إلى هذا الهدف(السلام)".

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وتابع: "الأفغان وحدهم من يمكنهم تقرير مستقبل بلدهم. يمكن للحوار بين الأفغان أن يساعد في توضيح الخيارات والفرص المتاحة لمثل هذا الحوار المباشر".

ومساء الإثنين، أعرب المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان "زلماي خليل زاد" في تغريدة عبر تويتر عن شكره لألمانيا وقطر على استضافتهما "الحوار بين الأفغان".

والسبت الماضي، انطلقت الجولة السابعة من محادثات السلام بين طالبان والمسؤلين الأمريكيين، في قطر، بهدف إيجاد تسوية سياسية لإنهاء دوامة العنف التي تشهدها أفغانستان منذ 18 عامًا.

وتصر "طالبان" في المقابل على خروج القوات الأمريكية من أفغانستان، شرطا أساسيا للتوصل إلى سلام مع الحكومة الأفغانية.

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