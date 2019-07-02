مقتل شاب وطفلة جراء سقوط قذيفة بالعاصمة الليبية طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

قتل شخص وطفلة صغيرة؛ الإثنين، جرّاء سقوط قذيفة عشوائية على أحد أحياء العاصمة الليبية، طرابلس.

جاء ذلك بحسب بيان نشره المجلس البلدي لحي "أبوسليم" أحد أكبر الأحياء السكنية بالعاصمة طرابلس، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر البيان أن "أحد المنازل بمنطقة مشروع الهضبة التابعة للبلدية المذكورة، تعرض لسقوط صاروخ من جراء القصف العشوائي على الأحياء السكنية الآمنة بالبلدية".

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وأضاف المجلس في بيانه أن "القصف أدى إلى سقوط طفلة بريئة، وشاب بمقتبل العمر، فضلا عن إصابة امرأتين، وطفل، ومسن بإصابات بليغة جراء الشظايا".

وأشار البيان إلى أن "القصف تسبب كذلك في أضرار مادية جسيمة بالممتلكات، وبث حالة الدعر والخوف بين السكان الآمنين بالحي".

ولم يشر البيان بأصابع الاتهام إلى جهة بعينها، غير أنه منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة واستنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.