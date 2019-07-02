بدء تطبيق الآلية الجديدة لاستقبال العاملات المنزليات

صحيفة الخليج الالكترونية

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمس الإثنين، تطبيق التعديلات التي أجرتها في نظام استقبال العاملات المنزليات القادمات للعمل لأول مرة بالمملكة، وبنظام الخروج والعودة، وذلك بهدف تيسير عملية استقبالهن وتسهيلاً على المواطنين.

وتتضمن التعديلات تحديد مسؤولية استقبال العاملات المنزليات القادمات للعمل لأول مرة على مكاتب وشركات الاستقدام بشكل كامل لتسليمها لصاحب العمل، وذلك للقادمات عن طريق مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ابتداء من اليوم الإثنين.

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أما العاملات المنزليات القادمات بنظام الخروج والعودة فستكون عملية استقبالهن تحت مسؤولية صاحب العمل وذلك ابتداء من تاريخ 15 يوليو 2019م.

وبينت الوزارة أن الآلية الجديدة سيتم تطبيقها في مطار الملك خالد الدولي بالرياض وبعد ذلك سيتم تطبيقها في جميع مطارات المملكة تدريجياً.

وأقرت “العمل” العقد الذي ينظم العلاقة بين أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام، حيث يتوجب على مكتب الاستقدام إبلاغ صاحب العمل قبل 24 ساعة من موعد وصول العاملة المنزلية القادمة لأول مرة من خلال مطار الملك خالد بالرياض، وتسليمها لصاحب العمل خلال 24 ساعة من وصولها.