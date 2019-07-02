محمد بن سلمان في القمة العشرين

صحيفة الخليج الإلكترونية

العناوين المهمة والتي لها محتوى فكري …هي وثائق محددة بأن لزيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في اليابان لها بيان مهم و استراتيجي موحد و يضم الإقتصاد، والنفط..ويعد هذا هو الموجب الأساسي في هذه قمة العشرين.

التكاتف الذي تم طرحه من خلال بعض السياسيين و الاقتصاديين والكتاب. والحدث المتميز هو تأكيد وإلزام بأن سوف. تعد المهنة الأساسية والتي لها إقتصاد عالمي محلول.

وتم تأكيد لما وضحه الأستاذ عبد العزيز السند عبر قناة الإخبارية بالأمس …بأن المملكة حريصة دائما على استقرار أسعار النفط .والطاقة على مستوى العالم.

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وكان حديث الأستاذ عبدالرحمن الجبيري كاتب ومحلل اقتصادي

بأن المملكة عضو مؤثر ذو ثِقَل ضمن مجموعة G20؛ مُبَيّنين أن تقدّمها ضمن المجموعة والتطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، تعود لجهود القيادة، ودور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي نجح في اقتناص الفرص والشركات الاقتصادية مع البلدان الكبرى والخطط والإصلاحات الاقتصادية وغيرها الكثير من الأمور؛ محققًا بذلك تطورًا ملحوظًا في اقتصاد البلد.

ختاما…سمو ولي العهد هو أساس الذكاء الاصطناعي والذكاء الإقتصادي. ،،،،حفظه الله ورعاه…

بقلم / هياء عبد العزيز الحوطي