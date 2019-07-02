استدعاء 723 مكيف “سكاي ستار” وتوجه رسالة للمستهلك

صحيفة الخليج الالكترونية استدعت وزارة التجارة والاستثمار أمس الإثنين، مكيف سبيلت “سكاي ستار” للطراز (Skystar-24C) لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد المستدعى 723 منتجاً، داعية مالكي هذه النوعية من المكيفات إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمنتج من خلال الموقع (http://recalls.sa) والتواصل مع الشركة لسحب المنتج واستبدال منتج مطابق به.

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