شكرا لقرائتكم السلطة الفلسطينية تشن هجوماً على واشنطن: تُحضر لمجلس مستوطنات إسرائيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - رام الله - أ ف ب | منذ 11 ساعة في 2 يوليو 2019 - اخر تحديث في 1 يوليو 2019 / 19:35

وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين صائب عريقات اليوم الإثنين، الموقع الأثري المرتبط بالمستوطنات الذي افتتح الأحد في القدس الشرقية بأنه "كذبة كبيرة"، معتبرا الخطة الأميركية المرتقبة انما هي "مشروع مجلس المستوطنات الإسرائيلي".



وقال عريقات خلال لقائه الصحافيين في مكتبه بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة "ما حدث في النفق كذبة كبيرة بدأت بها حركة العاد اليمينية المتطرفة قبل عشرين عاما". وأضاف: "هذه الكذبة بنيت على أكاذيب لا علاقة لها باليهودية ولا بالإسلام ولا بالمسيحية".

وافتتحت منظمة إسرائيلية مرتبطة بالمستوطنين أمس الأحد موقعا أثريا في القدس الشرقية المحتلة بحضور مسؤولين أميركيين كبار، في خطوة جديدة تثير غضب الفلسطينيين.

وحضر حفل افتتاح الموقع موفد الرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات وسفير واشنطن لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، بالإضافة إلى مسؤولين أميركيين آخرين.

وكشف النقاب الأحد عن جزء من طريق قديمة تحت الأرض، تقول مؤسسة "مدينة داوود" إنها كانت طريقا للحج إلى المعبد اليهودي الثاني في القدس قبل نحو 2000 عام.

وجرت أعمال المشروع الأثري في قرية سلوان الفلسطينية في الشطر الشرقي من المدينة المتنازع عليها، ويلاصق المشروع البلدة القديمة في القدس الشرقية ذات الأغلبية الفلسطينية.

من جهة ثانية، شن عريقات هجوما شديدا على غرينيبلات وكوشنر وفريدمان. واعتبر عريقات خطة السلام الأميركية المرتقبة بأنها تمثل أحد مشاريع الاستيطان.

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وقال: "أصبح واضحا أن المشروع الذي يطبق الآن من قبل كوشنر وغرينبلات هو مشروع مجلس المستوطنات الإسرائيلي وليست الاتفاقيات التي أبرمت".

وقال عريقات: "سيأتي اليوم الذي تقول فيه الولايات المتحدة الأميركية إن كوشنر وغرينبلات وفريدمان لم يكونوا ديبلوماسيين أميركيين بل كانوا من عتاة المتطرفين المستوطنين".

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين: "الأمس لم يكن يوما تاريخيا كما قال غرينبلات، في الحقيقة كان يوم خزي وعار لكل الديبلوماسية الأميركية".

ويقود مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر خطة سلام لحل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، وتستند الخطة إلى مفاهيم اقتصادية عرضها كوشنر في ورشة عمل عقدت الأسبوع الماضي في العاصمة البحرينة المنامة وقاطعتها السلطة الفلسطينية.

ويتوقع أن يتم الكشف عن الخطة بعد الانتخابات الإسرائيلية العامة المقررة في 17 أيلول (سبتمبر) المقبل.

كما طالب عريقات الزعماء العرب بوقف لقاءاتهم مع كوشنر وغرينبلات.

ورفض غرينبلات وفريدمان الاتهامات بأن مشاركتهما تمثل اعترافا آخر بالسيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية، معتبرين المناسبة بمثابة لحظة تاريخية.

ويؤيد ديفيد فريدمان المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال جيسون غرينبلات الأسبوع المنصرم انه يفضل أن تسمى "أحياء ومدناً" بدلا من مستوطنات.