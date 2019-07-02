شكرا لقرائتكم مصادر"الإشتراكي": نحذر من فكرة محاصرة جنبلاط أو إضعافه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 11 ساعة في 2 يوليو 2019 - اخر تحديث في 2 يوليو 2019 / 01:23

في سياق تهدئة التوتر، واحتواء تداعيات حادثة قبرشمون الدامية في منطقة عاليه، والتي بقيت تفاعلاتها مسيطرة على الارض وعلى "النفوس"، في الجبل. وعلى وقع عمليات قطع الطرق. التقى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون في قصر بعبدا اليوم (الإثنين) رئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان ووزير شؤون النازحين صالح الغريب وعرض معهما في حضور وزير شؤون الرئاسة سليم جريصاتي، الاحداث الامنية التي وقعت، واطلع منهما على الملابسات التي رافقتها .



واوضح ارسلان، أنه تمنى والوزير الغريب، "احالة محاولة اغتيال وزير الدولة لشؤون النازحين، الى المجلس العدلي"، كما وضع ارسلان في تصرف، عون عددا من المعلومات المتوافرة لديه عما حصل.

وكان ارسلان أسف في مؤتمر صحافي عقده في خلده، "التعرض باغتيال الوزير الغريب وتعرض الموكب الى كمين مسلح تم اطلاق النار عليه من عدة اتجاهات بطريقة الغدر بأبشع انواع الغطرسة واللؤم والاستفزاز ذهب ضحيتها شابان من اطيب شباب الجبل".

"نائب الفتنة"

وفي أعنف هجوم على الوزير والنائب أكرم شهيب من دون تسميته، قال ارسلان: "بالنسبة لنا المحرض وصاحب الفتنة هو نائب الفتنة الذي يجلس على طاولة مجلس الوزراء ولا يحترم ابسط قواعد العيش المشترك وسلامة المواطنين وسلامة اهله وناسه، ما حصل فتنة مخطط لها وتم التحريض عليها قبل يومين من قبل أوباش قطاع طرق لا يمكنهم تحمل الرأي الاخر".

وسأل أرسلان: "هل الجبل هو من ضمن حكم الدولة أو خارج حكم الدولة؟"، هل تحتاج الناس إلى تأشيرات للدخول إلى الجبل أو أن أهل الجبل يحتاجون لتأشيرات للانتقال داخل قراهم؟ ليكن معلوما للجميع أن لحمنا ليس طريا وليس هناك أكبر من دارة خلدة لا لدى الدروز ولا لدى غيرهم"، مشيرا الى ان "التوجه الاقطاعي والسلبي والتلطي وراء الناس لا يدل على الرجولة بل على الجبن"، لافتا الى ان "من يحلل دم دروز إدلب وجبل العرب وجبل الشيخ والجولان ليس مستغربا أن يحلل دمنا".

وقال ارسلان: "بيان مجلس الدفاع الأعلى كان حاسما ووضع اليد على الجرح ولا يحق لأحد أكثر من الوزير الغريب أن يتحدث عن خصوصية الشحار، ونشكر الرئيس عون ومجلس الدفاع الاعلى على اجتماعه واتخاذه اجراءات اساسية".

ورأى ان "ما يحصل امر معيب وهو استهتار بكرامات الناس وهو مرفوض جملة وتفصيلا ونحن لن نتعايش معه، واذا ارادت الدولة ان تفرض هيبتها ووجودها فأهلا وسهلا بها، وان لم ترغب بذلك، فنحن نعلم كيف " نفيي على ضيعتنا بكعبنا".

واضاف: "هل يليق بمن يدعي بأنه الزعامة الكبرى، ان يشارك في اجتماع حصل برعاية الرئيس نبيه بري في عين التينة مع القوى السياسية وتم التداول فيها خلال كل الاجتماع حول المطالبة بحصة بمعمل فتوش في ضهر البيدر؟ اين حقوق الدروز؟".

وقال: "إن ما حصل لن يمر معنا ولتتفضل الدولة لتحفظ حق الناس والا ستكون هذه الاخيرة عرضة للشبهات".

واضاف ارسلان: "وزير الدفاع (الياس بوصعب) طلب مني الا اسمي بالاسماء وانا وعدته بذلك، لكني اقول ان الجيش اللبناني ملك الجميع وهو مؤتمن على الاستقرار ولا يمكن ان يستمر بمزارع مذهبية داخل تركيبته واتمنى على العماد عون الا يصدق التزوير في المستندات المرسلة اليه.

ما جرى في قبرشمون جريمة مدبرة ومحاولة لاغتيال الوزير الغريب. كان هناك كمين محكم لموكبه وسيارته فيها نحو 18 أو 19 رصاصة وعلى الدولة أن تأخذ قرارها إما أن تحمي الناس أو أن يحمي الناس أنفسهم".

...ووهاب: القبض على القتلة مفتاح التهدئة

وغرد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب عبر تويتر قائلا: "قرارات المجلس الأعلى للدفاع ممتازة ويجب فرض الأمن على الجميع والجبل وسلامة أهله أهم من كل حساباتنا السياسية، وإلقاء القبض على القتلة مفتاح التهدئة".

"التقدّمي": ما حصل في الشحار ليس وليد لحظته

وفي المقابل صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي ما يأتي: "يؤكد الحزب التقدمي الإشتراكي أن ما حصل في منطقة الشحار ليس وليد لحظته، إنما نتيجة تراكمات بدءاً من حادثة الشويفات، مروراً بغيرها من المحطات التي لن نسترسل بذكرها تلافياً للتوتر وصولا إلى الخطاب الفئوي الذي دفناه سوياً مع البطريرك صفير في مصالحة الجبل التي ستبقى متجذرة وقوية. وإذ يؤكد الحزب بأنه لم يكن يوماً إلا تحت سقف القانون ويدعو إلى تطبيقه، وسيكون كذلك في هذه الأحداث المؤلمة، يذكر بأن ثمة مطلوبين للعدالة في قضايا أخرى أبرزها قضية الشويفات لا يزالون متوارين عن الأنظار بحمايات سياسية داخل وخارج الحدود. وبالتالي، يدعو إلى تسليمهم وإخضاعهم للعدالة وفق ما تنص القوانين مذكراً بتجاوبه مع مبادرة رئيس الجمهورية، مستغرباً كيف أن البعض ممن أداروا ظهرهم للرئيس والدولة عادوا ليطالبوا بدور لها اليوم، مؤكداً أن العدالة لا تكون مجتزأة تُطبق في مكان ويتم التغاضي عنها في مكان آخر".

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وجدد "التقدمي الإشتراكي تمسكه بدور الأجهزة القضائية ومرجعية الدولة وضرورة أن تأخذ التحقيقات مجراها بشفافية ونزاهة"، مشدداً على أنه "لن ينجر إلى أي سجالات سياسية أو إعلامية ترمي إلى إذكاء النيران وتأجيج التوتر في منطقة الجبل، الذي لطالما كان حريصاً عليه وعلى حمايته في كل المحطات والمنعطفات"، ومؤكدا "ثقته الكاملة بالجيش اللبناني مقدراً ومثمناً تضحياته ودوره الوطني في حماية الإستقرار والسلم الأهلي، ويرفض أن يدق أي إسفين بين الحزب وبينه".

وتوجه "التقدمي" إلى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، مؤكداً أن "كل المناطق اللبنانية مفتوحة ومناطق الجبل أيضاً مفتوحة" داعياً إياه "لإعتماد الخطاب الموضوعي من باب الحرص، ليس فقط في الجبل بل في باقي المناطق. حبذا لو يرتفع بعضهم لممارسة الخصومة بشهامة ورجولة بعيداً من الشتائم والتعابير السوقية".

...ومصادر"الإشتراكي": باسيل يلعب في مساحة خطرة

وقال مصدر رفيع المستوى في "التقدمي الاشتراكي" فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "البعض يحاول محاصرة زعامة وليد جنبلاط والدور الوطني الذي يؤديه استنادا الى رؤية خارجية تعمل على تحجيم القوى والشخصيات المؤثرة بشكل إيجابي في الساحة اللبنانية".

وأضاف المصدر وفق "عربي 21": "المحاولة بدأت من خلال إقرار قانون الانتخابات وفيما بعد من خلال مجريات العملية الانتخابية والتي ظهر خلالها جليا حجم الاستهداف المباشر لجنبلاط والحزب الاشتراكي".

وأشار المصدر الى أن "الاستهدافات توالت من خلال الخطابات السياسية والتعيينات الإدارية التي أقرتها الحكومة بالتوازي مع حملة تعنيف سياسي قادها جبران باسيل عبر استدعائه للخطاب الفتنوي بما يعيد الى الأذهان لغة الحرب الأهلية"، لافتا الى أن "خطاب باسيل العنصري لم يقتصر على استهداف اللاجئين السوريين والفلسطينيين وإنّما طال فئات من اللبنانيين وفق مفهومه وقناعته الطائفية".

وشدد على أن "ماحصل من استفزاز لأهالي الجبل ليس جديدا من قبل باسيل وفريقه وتحديدا في فترة الانتخابات حيث أعاد نبش القبور من خلال تطرقه الى الحرب السابقة. وتبع ذلك، المحاصرة التي أراد منها تقليص كتلة جنبلاط النيابية ومحاصرته سياسيا في منطقة محدودة"، معتبرا أن ذروة هجمته على جنبلاط حصلت حينما "حاول اقتحام البيت الدرزي و ترشيح نواب دروز وتعيين وزراء دروز من قبله".

وحذر المصدر بأن "باسيل يلعب في مساحة خطرة تتجاوز قدراته وإمكانياته، وكان طبيعيا أن تشهد غزوته الى الجبل ردة فعل عفوية من الأهالي ضد خطابه الفتنوي والطائفي"، مبينا أن "الحادث كان مفتعلا من خلال مجموعة مرافقين للوزير صالح الغريب".

وأكد أن الحزب يعتبر أن ملف "الجبل حساس للغاية وهو يمس أمن البلد برمته، وأن أي محاولة استهداف لجنبلاط هي بمثابة ضرب للمصالحة التي حصلت بعد الحرب الأهلية". مشيرا الى أن "الحزب الاشتراكي لن يسمح بأن تمس المصالحة أو أن يستهدف السلم الأهلي في الجبل من قبل أي طرف لاسيما باسيل وفريقه"، موضحا أن "الأذرع التي تطلق في محاولة إضعاف جنبلاط لن تجدي نفعها، والتاريخ أثبت ذلك، وبالتالي على باسيل مراجعة حساباته جيدا وعدم اللعب بالنار".

ونوه الى أن "الحزب الاشتراكي لايرغب بالتصعيد لا بل سعى منذ اللحظة الأولى الى الاشكال الى المعالجات. ولكن على القضاء أن يأخذ مجراه بالتحقيق في هذه الحادثة ومحاسبة المتورطين بالأحداث كافة التي حصلت في الفترة السابقة وعدم الكيل بمكاييل مختلفة. هناك متورطون لم يتم محاسبتهم"، وختم المصدر: "نحن تحت سقف القانون مادام عادلا ومنصفا للجميع، ونرفض سياسة الاستفراد والانتقاء في العدالة والمحاسبة".

القاضي قبلان تفقد موقع الاشكال

الى ذلك تفقد النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي عماد قبلان موقع اطلاق النار الذي وقع في قبرشمون وذهب ضحيته اثنان من مرافقي الوزير الغريب، حيث عاين موقع الحادث وعمل الأدلة الجنائية.

كما تابع قبلان تطورات التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية بإشرافه، بناء على الاستنابات التي سطرها الى الأجهزة الأمنية، وطالب فيها بإجراء التحقيقات وجمع المعلومات عن الحادث، وضبط الكاميرات الموجودة في المكان ورفع العينات. كما كلف الأدلة العلمية في وحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي، ضبط الرصاصات التي أصابت الضحيتين والجرحى، وأيضا الرصاصات التي أصابت سيارات موكب الوزير الغريب، وإخضاعها للتحليل وكشف نوع السلاح المستخدم، لتحديد هوية مطلقي النار ومن تسبب بسقوط الشابين وإصابة الآخرين وتوقيفهم واحالتهم على المرجع القضائي المختص لمحاكمتهم.

قطع طريقي صوفر وبحمدون

وفي وقت تنشط المساعي والاتصالات السياسية للملمة ذيول الحادثة، عاد مناصرو الحزب الديموقراطي اللبناني إلى التصعيد الميداني، قبل أن يفضّوا تحركهم بعد تدخل الجيش. إذ أقدم مناصرو الديمقراطي ورفاق الضحيتين على قطع الطريق الدولية في منطقة بعلشميه – صوفر، بالاطارات المشتعلة احتجاجا على ما حصل في الجبل. وسجّل إطلاق نار بين المحتجين وأحد المارة، لكن قوة من الجيش فتحت الطريق الدولية في الاتجاهين، ونفذت انتشارا في المنطقة.

كذلك، استخدم محتجون الاطارات المشتعلة لقطع اوتوستراد بحمدون في الاتجاهين. وأفيد في هذا الاطار أن أثناء محاولة فتح الطريق، حصل توتر بين الجيش والدفاع المدني من جهة، والمحتجين، من جهة أخرى.

وفي السياق نفسه، جدد أهالي الضحيتين رامي سلمان وسامر أبو فرج التأكيد أنهم لن يدفنوهما قبل تسليم الجناة إلى القضاء.