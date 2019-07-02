شكرا لقرائتكم دريان: نقف مع المملكة ضد من يحاول استهدافها.. والبخاري: رسالتنا المساعدة في المحن والشدائد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 12 ساعة في 1 يوليو 2019 - اخر تحديث في 1 يوليو 2019 / 20:22

احتفل في دار الفتوى اليوم (الإثنين) بتسلم 50 طنا من التمور هبة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لصندوق الزكاة في لبنان التابع للدار، برعاية مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في حضور سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري، أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي، المدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ محمد أنيس الاروادي، المدير الإداري لدار الفتوى الشيخ صلاح الدين فخري، ومدير المركز الصحي التابع للدارالشيخ محمود الخطيب ومندوبين لوزارة المال السعودية.



ووقع تسلم الهبة عن صندوق الزكاة المدير العام الشيخ زهير كبي وعن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فهد القناص. ووقع تسلم الهبة عن صندوق الزكاة المدير العام الشيخ زهير كبي وعن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فهد القناص. وقال المفتي دريان: "نرحب بمعالي السفير الغالي الصديق وليد البخاري في داره دار الفتوى، هذه الدار هي دار العرب ودار المسلمين ودار اللبنانيين. هذه الدار ستبقى أمينة على العلاقات المتينة والمميزة مع المملكة العربية السعودية، ونحن ومعالي السفير نحرص دائما على تعزيز هذه العلاقات وعلى تمتينها. انه صباح مبارك ان يوقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ووزارة المال السعودية مع صندوق الزكاة في دار الفتوى من اجل تأمين كمية كبيرة من التمور ليتم توزيعها على الفقراء والمحتاجين من السوريين واللبنانيين. ونحن نشكر هذا العطاء المتميز، ونشكر للمملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعبا، على وقوفها الدائم مع لبنان، ووقوفها الدائم مع القضايا العربية والإسلامية، سنبقى دائما على تواصل وتقدير واحترام، والوقوف الى جانب المملكة العربية السعودية ضد من يحاول استهداف بلاد الحرمين الشريفين، وشكرا على كل أمر تقومون به من اجل الوقوف الى جانب لبنان". Advertisements وقال السفير البخاري: "اشكر لسماحته رعايته الفائضة والتي دائما يكرمنا بهذه الرعاية لكل برامج مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الجمهورية اللبنانية. حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله قدمت هبة كريمة من خلال مركز الملك سلمان والتي تقدر بـ50 طنا من التمور توزع على المراكز الخيرية والجمعيات المتخصصة في لبنان، بالتنسيق مع صندوق الزكاة وبالتعون معه. كل التقدير لهذا التنسيق وهذا الدعم حتى إيصال هذه التمور الى مستحقيها". اضاف: "إن مركز الملك سلمان رسالته هي تقديم كل البرامج الإنسانية والمساعدات التي تعين الإنسان في المحن والشدائد وفي بعض المناطق المنكوبة سواء أكان من خلال اللاجئين السوريين الذين يحتاجون الى الدعم من فترة لأخرى. وهذا دور إنساني نؤكده، ورسالة المملكة أيضا في لبنان تساهم في هذا الدعم وهذه البرامج المستمرة من حكومة خادم الحرمين الشريفين. شكرا لسماحتكم على هذا الدعم، وتوقيع مذكرة التفاهم هذه، وان شاء الله سيكون هناك برامج متوالية، وشكرا لكل أصحاب الفضيلة العلماء والقضاة الذين شرفونا اليوم وشاركونا، وشكرا لكم". ثم توجه السفير البخاري والوفد السعودي برفقة المدير العام الشيخ زهير كبي الى مبنى صندوق الزكاة في جوار دار الفتوى حيث وزع التمور على الفقراء والأيتام والمحتاجين اللبنانيين والسوريين.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دريان: نقف مع المملكة ضد من يحاول استهدافها.. والبخاري: رسالتنا المساعدة في المحن والشدائد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحياة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.