شكرا لقرائتكم رئيس البرلمان المصري يحذر من "حروب إعلامية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ 12 ساعة في 1 يوليو 2019 - اخر تحديث في 1 يوليو 2019 / 19:01

حذر رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال، من مخاطر الحروب الإعلامية والشائعات على زعزعة استقرار الدول.



وقال عبدالعال، في كلمة خلال مشاركته في أعمال المنتدى الدولي الثاني للتطوير البرلماني في روسيا وفق بيان لمكتب الصحافة بمجلس النواب، إن العالم يمر بتحديات وأزمات في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وعلى مختلف الأصعدة.

وأضاف أن البرلمانات بدورها ليست بعيدة عن تلك التحديات، حيث تتأثر بتداعياتها السلبية من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنها مطالبة بالتعامل مع تلك التحديات والأزمات وإيجاد حلول فعالة لمواجهتها.

وأوضح أن موضوع التطور البرلماني في حد ذاته بات من الموضوعات الرئيسية محل الاهتمام العالمي، في ضوء التحديات التي تفرضها عملية التطوير، وكذلك بالنظر إلى ضرورات التطوير ذاته، ومواكبة العصر في مجال بناء وتطوير القدرات المؤسسية والوظيفية للبرلمانات.

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وأشار إلى أن المنتدى يعد إحدى الآليات المهمة التي تُثري النقاش حول هذا الموضوع المهم، الذي تتفرع عنه قضايا وإشكاليات كثيرة تحتاج إلى عصف ذهني ونقاش مستنير نستطيع من خلاله بلورة رؤى واضحة في التعامل معها.

وأكد أنه أصبح للبرلمانيين دور لا يُستهان به في تعزيز الأمن الدولي وفي إرساء مفاهيم السلام والاستقرار من خلال الدبلوماسية البرلمانية التي تعلي من قيمة الحوار والتفاهم وتعمل بالتوازي مع دور الحكومات في تقريب وجهات النظر، خاصة في القضايا محل الاختلاف وفي الصراعات والنزاعات.

وشدد على أن الشباب عصب الأمة الذي تعتمد عليه لبناء نهضتها في الحاضر ووضع ملامح خريطتها من أجل المستقبل.

ورأى عبدالعال أن الحروب الإعلامية والشائعات باتت من أخطر أنواع الحروب نظرا لتأثيرها في نشر المعلومات المضللة التي تبعث على زعزعة الثقة في مؤسسات أي دولة، كما أنها في الوقت ذاته تعد حربًا باردة لا يمكن التنبؤ بنتائجها ونهايتها، وفي بعض الحالات لا يمكن معرفة المسؤول عنها، ومن ثم تأتي بنتائج وخيمة في ظل عدم مسئوليتها الاجتماعية في أوقات السلم والحرب معًا.