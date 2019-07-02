شكرا لقرائتكم خلافات ترجئ محادثات توزيع المناصب القيادية في الاتحاد الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بروكسيل - أ ف ب | منذ 12 ساعة في 1 يوليو 2019 - اخر تحديث في 1 يوليو 2019 / 19:00

جُمدت محادثات بدأت الأحد في بروكسيل بين زعماء دول الاتحاد الأوروبي حول توزيع المناصب القيادية في التكتل، بعد تعثر في التوصل إلى تسوية.



وبعد مفاوضات استمرت طيلة الليل لم تسفر عن نتيجة واضحة، أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن القمة ستجمّد حتى غد الثلثاء.

وانتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا "الفشل" في القمة، معتبراً انه يعطي صورة "غير جدية عن أوروبا" تمسّ "صدقيتها على المستوى الدولي".

وندد بـ "اجتماعات طويلة جداً لم تؤدِ إلى نتيجة" و"ساعات من المحادثات" في "تجمّع من 28 دولة تجتمع من دون أن تخرج بقرارات".

وأعربت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل عن أملها بالتوصّل الى تسوية حول توزيع المناصب القيادية في الاتحاد، على رغم "تعقيد" المحادثات.

وقال ديبلوماسي أوروبي إن "هناك إجماعاً قوياً على الاشتراكي الديموقراطي فرانز تيمرمانس"، مستدركاً أن "الوضع متقلّب جداً".

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ويقضي هذا الطرح بتعيين الهولندي على رأس المفوّضية الأوروبية، والبلغارية من الحزب الشعبي الأوروبي اليميني كريستالينا جورجييفا رئيسة للمجلس الأوروبي.

وطُرح أيضاً تعيين ليبرالي وزيراً للخارجية الأوروبي، وهو منصب قد يعود إما إلى البلجيكي شارل ميشال وإما إلى الدنماركية مارغريتي فيستاغر.

أما رئاسة البرلمان الأوروبي فقد يتناوب عليها الحزب الشعبي الأوروبي والليبراليون. وبذلك يُمنح مرشح هذا الحزب، وهو الأضخم في المجلس والبرلمان الأوروبيين، لتولي رئاسة المفوضية، الألماني مانفريد فيبر، جائزة ترضية بعدما رُفض ترشيحه خلال القمة السابقة في 20 حزيران (يونيو) الماضي، على أن يخلفه بعد سنتين ونصف سنة ليبرالي، قد يكون البلجيكي غي فيرهوفشتاد.

ويعارض ماكرون تعيين فيبر على رأس المفوضية، معتبراً أنه ليس في مقام يخوّله تولّي منصب بهذه الأهمية.

ويمسك اليمين بالمفتاح لهذه التعيينات ولا يمكن التوصل إلى أي حلّ من دون أن يوافق عليه، إذ لا يمكن تحقيق أي غالبية في البرلمان الأوروبي من دون أصوات كتلته.

والمنصب الخامس الواجب ملؤه في الاتحاد هذه السنة هو رئاسة المصرف المركزي الأوروبي، ويتولاه عادة مصرفي. لكنه مطروح أيضاً ضمن المساومات حول التعيينات. وقال مصدر أوروبي إن فرنسا قد تطالب به، مشيراً إلى طرح مرشحات، بينهنّ رئيسة مجلس الإشراف في المصرف المركزي الأوروبي دانيال نوي.

وعلى البرلمان انتخاب رئيسه الجديد في جلسته الافتتاحية بعد غد الأربعاء. وقال رئيسه المنتهية ولايته الإيطالي أنطونيو تاجانين وهو عضو في الحزب الشعبي الأوروبي: "سننتخب رئيسنا في 3 تموز (يوليو) أياً تكن نتيجة" القمة، وهي الثالثة المخصصة للمناصب القيادية في الاتحاد، منذ الانتخابات الأوروبية أواخر أيار (مايو) الماضي.