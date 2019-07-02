شكرا لقرائتكم لبنان: ردود فعل مستنكرة أحداث الجبل... ودعوات للاحتكام إلى العقل ووقف التصرفات المتهورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 13 ساعة في 1 يوليو 2019 - اخر تحديث في 2 يوليو 2019 / 10:19

غداة توتر الأوضاع في الجبل، توالت ردود الفعل والمواقف الشاجبة والمستنكرة لللأحداث المؤسفة التي شهدتها بعض قرى منطقة عاليه والتي ذهب ضحيتها قتيلان وجريحان، وأدت الى تهديد الأمن والإستقرار في منطقة الجبل ومناطق واسعة من لبنان، فضلا عن كونها أدت إلى احتجاز عشرات الألوف من المواطنين لساعات طويلة على الطرق الدولية وتعريض أمنهم للخطر، مشددة على ضرورة وقف الشحن الطائفي والمذهبي والسياسي وعدم العودة الى صفحات الماضي الأليم، كما على ضبط السلاح المتفلت.



وفي هذا الإطار، تابع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري تداعيات الاحداث المؤلمة التي حصلت امس (الأحد) في الجبل وانعكاساتها على الاوضاع العامة. وأجرى لهذه الغاية سلسلة من الاتصالات لتطويق ذيول ماحصل.

وقال بري معلقا: "الوقت الآن هو للاحتكام للعقل والحكمة وبذل كل مستطاع من أجل الحفاظ على الوحدة والاستقرار العام ولنا ملء الثقة بعقلاء الجبل الاشم"، داعيا "القضاء الى أن يأخذ دوره في التحقيق حتى النهاية".

ميقاتي: تجاهل التوازنات لعب على حافة الهاوية"

ورأى الرئيس نجيب ميقاتي في تصريح، أن "الاحداث المؤسفة التي وقعت بالأمس في منطقة عاليه وأوقعت ضحايا وجرحى، شكلت رسالة قاسية للجميع بضرورة وقف الشحن الطائفي والمذهبي، وعدم العودة الى صفحات الماضي الأليم التي تعاهد اللبنانيون على نسيانها، كما بينت ان محاولة التفرد بالقرار وفرض أعراف جديدة في التعاطي السياسي، وتجاهل التوازنات التي يقوم عليها البلد هي أشبه باللعب على حافة الهاوية".

وقال: "لطالما حذرنا من مخاطر التعبئة الطائفية ومن محاولة الهيمنة والانقلاب على التوازنات السياسية ومن تجاوز احكام الدستور والقوانين، ولا نزال الى اليوم ندعو الى ضرورة أن تراعي كل الفئات اللبنانية بعضها بعضا بعدالة ومساواة في الحقوق والواجبات لننصرف جميعا الى حل المشكلات الكثيرة التي تواجه وطننا. وقد جاءت الاحداث المؤلمة لتظهر أن الشحن الذي حذرنا منه بات على أشده، ما يتطلب وقفة ضمير من الجميع للعودة الى كلمة سواء تزيل المخاوف الجدية من وصول الامور الى مستويات من التصعيد لا يعود ينفع معها الندم او الأسف".

السنيورة: ليضبط رئيس الجمهورية التصرفات المسيئة اليه من بعض المقربين منه

وأعرب الرئيس فؤاد السنيورة عن استنكاره الشديد "للاحداث المؤسفة التي شهدتها بعض قرى منطقة عاليه، والتي ذهب ضحيتها قتلى وجرحى، وأدت إلى تعكير الأمن وتهديد الاستقرار في منطقة الجبل ومناطق واسعة من لبنان، فضلا عن كونها أدت إلى احتجاز عشرات الألوف من المواطنين لساعات طويلة على الطرق الدولية وتعريض أمنهم للخطر، ومسار أعمالهم وحياتهم للتعطيل". ورأى في بيان، أن "من الحكمة والتبصر التنبه إلى خطورة الأوضاع الداخلية والإقليمية، والتي تقتضي من الجميع التوقف عن ذلك السيل الذي لا ينقطع من التصريحات والتصرفات المتهورة والتي تستعيد شبح وهواجس الصدامات القديمة، وبالتالي العودة إلى تصويب البوصلة نحو التمسك باتفاق الطائف وبالدستور وقاعدة العيش المشترك للحفاظ على الاستقرار في لبنان".

وقال: "كما وضرورة الإدراك والتقدير الصحيح لأهمية المصالحات التي تمت في الجبل، والتي صمدت بسبب الممارسة المستنيرة للحكمة والتبصر إزاء كل الظروف، وذلك لأن منطقة الجبل على وجه الخصوص تتمتع بخاصية وحساسية دقيقة. وذلك كله يقتضي العودة إلى الإقرار بحقيقة أساسية يجب أن لا يغفلها أحد بأن لبنان يحكم بقوة التوازن وليس بتوازن القوى الظرفي والمؤقت. فالأخيرة تضع لبنان بحالة عدم استقرار دائم نتيجة انكشافه على التغيرات الظرفية والعابرة التي يمكن أن تحدث بسبب محاولات تعديل موازين القوى".

وأكد السنيورة "ضرورة الالتزام بالدستور الذي ينص: "على أن أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين". وبالتالي يجب أن تبقى طرق ومناطق لبنان مفتوحة أمام اللبنانيين جميعا كل اللبنانيين، ومن الضروري عدم العبث بأمنها من أية جهة كانت".

كذلك، أكد "أهمية المبادرة التي يمكن أن يتولى رئيس الجمهورية الإشراف عليها وعلى ضبط تلك التصرفات المسيئة اليه وإلى لبنان واللبنانيين من قبل بعض المقربين منه".

وطالب السنيورة "بأن تنصرف الأجهزة الأمنية والقضائية إلى إجراء تحقيق شفاف وصادق وسريع لكشف الملابسات، وإنزال العقوبات بحق المتجاوزين على القانون والنظام".

سلام: لبنان لا يحتمل استمرار الممارسات الاستعلائية

ولفت الرئيس تمّام سلام في بيان الى ان "التطور المأسوي الذي حدث في الجبل جاء ليؤكد خطورة الخطاب التعبوي المتشنج الذي يعتمده البعض منذ فترة مستسهلا إثارة الغرائز الطائفية ومتجاهلا حساسية التوازنات في هذه المنطقة العزيزة من لبنان التي شهدت أسوأ فصول الحرب الأهلية. وقد حذرنا من ذلك في مناسبات عديدة".

اضاف: "لقد سبق أن حذرنا في مناسبات عديدة من مخاطر هذا النهج. فلبنان لا يحتمل استمرار هذه الممارسات الاستعلائية واستفزاز شرائح عريضة من المجتمع اللبناني من اجل تحقيق مكاسب سياسية شعبوية، وهو يحتاج الى اعتماد لغة هادئة وعاقلة للتعامل مع جميع القضايا الخلافية والسعي وراء ما يجمع اللبنانيين ويوحدهم ليتمكنوا من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجههم".

ودعا جميع القيادات السياسية المعنية الى ا"لتعالي على الجراح والقفز فوق كل الاعتبارات الخلافية والعمل من اجل وأد الفتنة في الجبل وحماية العيش المشترك فيه وسط أجواء من الاستقرار".

وقال وزير المال علي حسن خليل ممثلا الرئيس بري في احتفال: "اليوم أخذ الخطاب السياسي منحى خطير، علينا أن نتناول قضايانا بمسؤولية وتعاطي، بعيدا من التوتر ومحاولة تسجيل نقاط على بعض، لتسجيل انتصارات هي ناقصة اذا لم تكن تسجل في سياق وطني أكبر من حدودنا الحزبية والطائفية، فالمطلوب التهدئة في الخطاب السياسي لأن التحديات التي يواجهها الوطن اليوم توجب مد الجذور والعلاقات وبنائها، خصوصا في المناطق التي تشهد توترات".

وأسف "للمشهد الذي رأيناه، وندعو كل القوى لمد اليد والتعاون وتنظيم علاقاتنا مع بعضنا بعضا، وتحويل الاختلافات الى غنى وتنافس من اجل المصلحة العامة، واليوم اخذ الرئيس نبيه بري على عاتقه ترميم ما حدث، نتيجة اشكالات سياسية وخطاب تجاوز حدود المعقول في الاسبوع الماضي، وهو حاضر ليدعم هذا الدور لتعزيز الوحدة الوطنية، فلنأخذ فرصة ونتعاطى بمسؤولية وهدوء".

جريصاتي: لبنان مش دويلات

جريصاتي: وغرد وزير البيئة فادي جريصاتي عبر "تويتر" بالقول: "لأن لبنان للجميع ولأن الدستور يصون حرية التنقل، يلي صار مبارح مرفوض وما رح نرجع لورا. لبنان مش دويلات، لبنان دولة فوق الكل وللكل".

وناشد وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل افيوني "القيادات والعقلاء في كل لبنان التعالي على كل الاعتبارات لحماية استقرار ووحدة الجبل. الوضع لا يتحمل الفتنة او التشنج والناس تريد منا حلولا لمشاكلها والبلد بحاجة الى التهدئة".

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حماده: المصالحة لن ينال منها عابر طريق أو مدمن سلطة

وقال النائب مروان حماده: "اريد ان الفت الى صورة وزعت اليوم عبر موقع "تويتر"عنوانه "حراس خلدة"، المفترض ان يكون "التويت" مزورا ينشر صور أعضاء "اللقاء الديموقراطي" النواب التسعة برئاسة الاستاذ تيمور جنبلاط، وعليه اشارة "نريد ان نقتلكم واحدا واحدا أينما كنتم في بيوتكم وبين مناصريكم". طبعا، انا لم آت لأتحدث للاعلام من باب الهلع، سبق معي الفضل".

وأضاف: "ما اريد قوله الآتي: سنتحرك قضائيا وعبر رئاسة المجلس وعبر محامينا للفت القضاء وانا أبلغت الاجهزة الامنية ان هذا النوع من التهديد لا يمشي معنا اولا، ثانيا ليس هو الوسيلة لاعادة الامن الذي نريده في الجبل وللحفاظ خصوصا على المصالحة التي حاول بعض المحرضين ان يضحوا بها منذ اكثر من سنة".

وأكد حماده أن "المصالحة ستبقى راسخة في جبل لبنان، وستنتصر على كل من يحاول النيل منها أو الإعتداء عليها بالاقوال والتصرفات، بالاحقاد ونبش القبور". وقال: "إن الإنجاز الذي تحقق رغم الوصاية السورية آنذاك، بفضل المثلث الرحمات البطريرك الكبير مار نصر الله بطرس صفير وبمؤازرة سياسية وميدانية من الأستاذ وليد جنبلاط، لن ينال منه عابر طريق أو مدمن سلطة. فليعد الجميع الى إحترام الدستور واتفاق الطائف، والأخذ في الاعتبار الخصوصية اللبنانية بكل توازناتها. أما القضاء فنحن نرحب به في كل القضايا العالقة وليس تحت ضغط الانتقائية والانحياز".

وأكّد رئيس "​تيار الكرامة​" النائب ​فيصل كرامي​، "أننا تابعنا بألمٍ وأسفٍ شديدين التطورات الأمنية الخطيرة التي شهدتها أمس منطقة البساتين في ​قضاء عاليه​ والتي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى ونشرت جواً من التوتر والترويع يهدد السلم الأهلي في كل ​لبنان​"، مشيرًا إلى "أننا وبلا تردّد نرفض لغة ​السلاح​ ونستنكر الانزلاق الى لعبة الدم ونؤكد أن لا أحد في لبنان فوق القانون وأن المعالجة الحكيمة والطبيعية لتداعيات هذه الأحداث تكون عبر الدولة وأجهزتها الامنية وعبر القضاء، ونثني في هذا السياق على قرارات ​المجلس الاعلى للدفاع​ التي صدرت اليوم".

"الكتائب": سياسات السلطة اسقطت هيبة الدولة

ورأى رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل أن "التحلي بالحكمة وعدم الانجرار إلى منطق العنف هما اليوم ضرورة أكثر من أي وقت مضى. صفحة الحرب طويت إلى غير رجعة والمصالحة في الجبل راسخة ببركة البطريرك صفير".

ودان حزب "الكتائب" في بيان، "الأحداث الدموية الاليمة في الجبل، جراء سياسات هذه السلطة التي أسقطت هيبة الدولة وجرت البلاد الى فتنة هددت الأمن والاستقرار ودمرت الاقتصاد وضربت الاستثمار وهجرت اللبنانيين"، محملا "السلطة مسؤولية ما آلت اليه الامور في البلاد".

وإذ اشار الحزب الى أن "التسوية السيئة الذكر والنتائج، كان لا بد لها ان تقع في المحظور، وقد وقعت، ولم يعد ينفع التباكي او التذاكي او التبرير او التهويل"، اكد إلتزامه بـ "مصالحة الجبل وهي خط أحمر، والتمسك بمنطق الدولة لا المزرعة، الدولة القادرة والعادلة، الحاضنة للجميع، وإحترام الدستور والقانون، وعدم الاستقواء بالسلاح غير الشرعي، أو استعارة فائض القوة للتمترس خلفه".

واعتبر النائب روجيه عازار "أن أي زيارة لا تستوجب ردة فعل كالتي شهدناها مؤخرا وهذا الأمر يجب ألا يتكرر والموضوع أصبح بعهدة الأجهزة المختصة التي نأمل أن تقوم بدورها كاملا". ولفت إلى أن "لبنان لجميع أبنائه ومن حق كل لبناني أن يزور أي منطقة يريد والوزير جبران باسيل وزير لكل لبنان ومن واجبه زيارة كل المناطق اللبنانية قبل أن يكون ذلك حقا له وليس من حق أي كان الاستئثار بأي منطقة في لبنان وبالتالي فإن من أطلق النار على موكبي الوزيرين في الجبل أمس يتمتع بالتغطية السياسية ولا أحد يصدق أن زعيما كوليد جنبلاط غير قادر على تهدئة شارعه".

أبو الحسن لباسيل: ماذا بعد؟

وغرد النائب هادي أبو الحسن متوجهاً لباسيل من دون تسميته وقال: "أيها الإستفزازي المتنقل، كم نبهنا من أسلوبك المتهور انت وجوقتك الرعناء منذ محاولات التطاول على الشهداء إلى نبش القبور إلى التراقص على رؤوس الحراب، وكم حذرناك من زلّة قدم بعدها لن ينفع الندم، فزلّ لسانك فأوقعت الدم، ماذا بعد؟".

من جهته قال النائب بلال عبدالله: "لقد حذرنا مرارا من إثارة الغرائز وفتح ملفات الماضي واللجوء إلى شد العصبيات الفئوية، ولكن جنوح السلطة، معطوفا على الاجندات الخارجية، حمل البعض، وعن سابق تصميم، إلى الامعان في بث التفرقة والاستفزاز. الملف بيد الدولة وأجهزتها المعنية، أما المطلوب فهو الهدوء وحماية الاستقرار الوطني".

سيدة الجبل: لقمة روحية في بكركي او في بيت الدين

وعقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الأسبوعي وأصدر بيانا قال فيه: "لقد تصدر الموارنة شرف انتفاضة الاستقلال من خلال المصالحات المتدرجة، حتى الوصول الى المصالحة الوطنية في 14 اذار(مارس) 2005، وكان للوزير وليد جنبلاط مساهمة رئيسية في طي صفحة الحرب في الجبل، وفي اطلاق ثورة سلمية أدت الى خروج الجيش السوري من لبنان، لكن بعض الموارنة عاد الى استخدام خطاب فئوي ارتكز على " استرجاع الحقوق المسلوبة "، مرة متهمين اتفاق الطائف، ومرة قوانين الانتخابات، ومرة بلطجة البعض، وسرعان ما تحول هؤلاء الى أدوات في يد كل من يريد تصفية حسابه مع الآخر، في منطقة ملتهبة وعلى وقع الصراعات الطائفية والمذهبية".

اضاف البيان:" وبدلا من تعزيز الوحدة الداخلية في وجه الفتنة، تمادى هؤلاء في مواجهة الجميع وضربوا الى غير رجعة صورة عهد الرئيس ميشال عون الذي يبدو اليوم على خلاف مع الجميع إلا مع "حزب الله".

وأكد "لقاء سيدة الجبل" "التمسك بحرية النشاط السياسي لجميع اللبنانيين على كل الأراضي اللبنانية من دون استثناء، والتذكير بأن الجبل هو جبل جميع اللبنانيين كسائر المناطق اللبنانية وليس لفريق بمعزل عن الآخر". وحمّل "السلطة بأجهزتها المعنية، مسؤولية حماية هذه الحرية للبنانيين سواء باستباق الأحداث أو معالجتها فورا، وذلك من خلال توفير الظروف الأمنية والسياسية التي يتطلبها أي نشاط، لا سيما إذا طرأت أجواء توتر في أي منطقة". ودعا الى "التمسك بمصالحة الجبل التي صنعها البطريرك صفير والوزير جنبلاط والوقوف بحزم ضد كل من يريد التلاعب بثوابتها".

ودان اللقاء "الخطاب المذهبي للوزير باسيل الذي اصبح فتنة متنقلة، والذي يتحول بمعرفة او بعدم معرفة الى عصا في يد النظام السوري و"حزب الله" ضد السنة وقسم من الشيعة والدروز وفريق من المسيحيين". وطالب "جنبلاط الحريص مثلنا على أمن الجبل وعلى الوحدة الداخلية بضبط النفس والوقوف بحزم ضد الفتنة التي تستهدفه كما تستهدف أهلنا المسيحيين في الجبل". وناشد البطريرك الماروني بشارة الراعي، المؤتمن على مجد لبنان، التحرك العاجل لحماية وحدة الجبل والمصالحة، وذلك من خلال دعوته الى قمة روحية في بكركي او في بيت الدين لتأكيد العيش المشترك والتمسك بالدستور والطائف ورفض العودة الى الوراء".

وأكد أن "مرجعية الدولة في لبنان ترتكز على احترام اتفاق الطائف والدستور ولن نستبدلها بحزب نافذ يقدم نفسه حكما بين اللبنانيين وفي غياب الحكومة يصبح حزب الله هو الدولة الفعلية في لبنان".

... والراعي يهيب بالمسؤولين ضبط جموح خطاباتهم ووقف حملات الاستفزاز

واسف البطريرك الراعي "للاحداث الدامية التي وقعت في الجبل، شاجبا بشدة الاعتداء بالرصاص الذي كاد يودي بحياة وزير في الحكومة واسقط ضحيتين من مرافقيه، فأشعل نار الفتنة وعكر السلم القائم، وولّد الهلع بين النفوس والخوف في القلوب". ودعا الى "تهدئة الخواطر وتغليب لغة العقل والاحتكام الى الاصول القانونية والى القوى الامنية التي عليها تعقب الفاعلين والقبض عليهم فورا وتسليمهم الى القضاء".

وأهاب الراعي "بالزعماء والمسؤولين السياسيين ضبط جنوح خطاباتهم وانفعالاتهم ووقف حملات الاستفزاز والشحن الطائفي والمذهبي والمخاطرة بارواح الناس، الامر الذي يعيق تقدم لبنان وازدهاره ويهدد الثقة به، وعليهم بالتالي احترام الرأي المختلف وحرية التعبير بشكل سلمي وحضاري والتعالي عن كل الاساءات من اي نوع كانت لأن الكبير هو الذي يغلب المصلحة الوطنية العليا على مصالحه الخاصة الضيقة". وشدد على ان "المصالحات الوطنية سواء في الجبل ام بين الاحزاب اللبنانية اصبحت امانة في اعناق الجميع وهي خط احمر لا يحق لاحد العبث بتجاوزه".