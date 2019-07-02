شكرا لقرائتكم الامن العراقي يقتل 8 "دواعش" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 13 ساعة في 1 يوليو 2019 - اخر تحديث في 1 يوليو 2019 / 18:58

أعلن العراق اليوم الاثنين ان اجهزته الامنية تمكنت من قتل 8 من عناصر تنظيم "داعش" الارهابي، ضمن حملتها الامنية الموسعة لملاحقة فلول التنظيم.



وذكرت خلية الإعلام الحربي في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع) اليوم (الاثنين):" إنه وفقًا لمعلومات دقيقة، تم قتل أربعة إرهابيين من عناصر داعش داخل نفق في منطقة عين الجحش جنوب مدينة الموصل بضربة جوية لطيران التحالف الدولي بالتنسيق مع قيادة عمليات نينوى".

وأفاد بيان منفصل للخلية بأن قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات نينوى تمكنت من قتل إرهابيين اثنين وضبط عجلة كانا يستقلانها، كما عثرت على حزام ناسف وبندقية، فضلاً عن دراجة نارية، خلال عملية أمنية نفذتها في قرية أم هرام غرب مدينة الموصل.

وفي بيان آخر، أوضح مصدر أمني عراقي اليوم، أن الإرهابيَّين مطلوبين للقضاء العراقي بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وقتلا خلال مطاردهما لمحاولتهما الفرار في قرية أم هرام غرب الموصل حيث عثرت قوات الأمن في مخبئهما على دراجتين ناريتين وبندقيتين وحزام ناسف ومواد أخرى ذات صلة بوسائل الاتصالات.