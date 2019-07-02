شكرا لقرائتكم إيران تقرّ بانتهاكها الاتفاق النووي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طهران، فيينا – أ ب، أ ف ب | منذ 15 ساعة في 1 يوليو 2019 - اخر تحديث في 1 يوليو 2019 / 20:58

أقرّت إيران اليوم (الاثنين)، بانتهاكها الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، بعدما أعلنت تجاوزها الحدّ المسموح به لمخزونها من اليورانيوم المخصّب بنسبة متدنية، مهددةً بتدابير أخرى إن لم يستجب الاتحاد الأوروبي لمطالبها.



وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المكلّفة التحقق من تطبيق طهران الاتفاق، أن مخزونها من اليورانيوم المخصبّ تجاوز الحدّ المسموح به. وقال ناطق باسم الوكالة إن مديرها العام يوكيا أمانو أبلغ مجلس الحكام بذلك.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أن بلاده "قلقة بشدة" بعد "إعلان إيران انتهاكها التزامات الاتفاق النووي".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في أيار (مايو) 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق، وأعاد فرض عقوبات على إيران. وفي أيار الماضي، بدأت طهران الامتناع عن تنفيذ قيود يفرضها الاتفاق، بينها ألا يتجاوز مخزونها من اليورانيوم المخصّب بنسبة 3.67 في المئة، 300 كيلوغرام، ومخزونها من الماء الثقيل 130 طناً.

وتهدد إيران أيضاً باستئناف التخصيب بنسبة 20 في المئة، بدءاً من 7 الشهر الجاري، وبإعادة إطلاق مشروع تشييد مفاعل آراك للماء الثقيل، إن لم تساعدها الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) في الالتفاف على العقوبات الأميركية.

Advertisements

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: "وفقاً لمعلوماتي، تجاوزت إيران حدّ الـ 300 كيلوغرام" من اليورانيوم المنخفض التخصيب. وأضاف: "نعتبر أن من حقنا (فعل ذلك)، في إطار (ما ينصّ عليه) الاتفاق النووي. قلنا في شكل واضح جداً ما نحن عازمون على فعله". ونبّه الى أن "المرحلة التالية" من التدابير الإيرانية تشمل التخصيب بنسبة تتجاوز 3.67 في المئة.

واعتبر ظريف أن آلية مالية أعدّها الأوروبيون للالتفاف على العقوبات الأميركية، لا تلبّي "مطالب" طهران وهي "أقلّ من الواجبات" المفترضة للأوروبيين في هذا الصدد. وتابع أن هذه "الآلية ليست سوى بداية الالتزامات الأوروبية ولم تُنفّذ بعد. كما أنها لا تعني شيئاً من دون تنفيذ باقي التعهدات الأوروبية".

واستدرك أن لتلك الآلية "قيمة استراتيجية (إذ تُظهِر) أن أقرب حلفاء الولايات المتحدة يبتعدون عنها في علاقاتهم الاقتصادية، وسيكون لذلك بالتأكيد تأثير بعيد المدى".

أما الناطق باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي فأمهل الأوروبيين 10 أيام لتنفيذ الآلية المالية، قائلاً: "ما نراه ونقرأه من الأخبار في شأنها لن يلبّي مطالب إيران وشعبها".

الى ذلك اقترح الجنرال حسين علائي، القائد السابق للأركان في "الحرس الثوري" الإيراني، أن تتفاوض بلاده مع الولايات المتحدة. وقال: "في ذروة القوة أو حتى الضعف، لا يمكننا التخلّي عن المفاوضات. كان من الأفضل لو تفاوضنا عندما قال ترامب إنه سيتخلّى عن الاتفاق النووي، لمنع الانسحاب الأميركي من الاتفاق، أو عندما قال ترامب إنه مستعد للتفاوض من دون شرط. كان يجب أن نقول إننا مستعدون للتفاوض، ولكن وفق ترتيباتنا".

وأشار الى أن طهران وواشنطن تتجنّبان حرباً، مستدركاً أن إمكان حصول "حادث يؤدي إلى حرب محدودة" قائم في المنطقة و"يجب عدم تجاهله".