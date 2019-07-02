شكرا لقرائتكم واشنطن تفنّد تقريراً عن قبولها تجميد بيونغيانغ برنامجها النووي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن، سيول - أ ف ب | منذ 15 ساعة في 1 يوليو 2019 - اخر تحديث في 1 يوليو 2019 / 21:00

انتقد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون تقريراً نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، أفاد بأن واشنطن قد ترضى بتجميد بيونغيانغ برنامجها النووي، واعتبره "محاولة بغيضة" لتقييد تحرّكات الرئيس دونالد ترامب.



وأوردت الصحيفة أن مسؤولين أميركيين يأملون بأن تشكّل فكرة تجميد البرنامج النووي الكوري الشمالي أساساً لجولة جديدة من المحادثات. وأشارت الى أن هذه الفكرة التي تتبلور داخل إدارة ترامب منذ أسابيع "ترضى بالوضع الراهن وبأن كوريا الشمالية قوة نووية".

وكتب بولتون على "تويتر" أنه قرأ الخبر بـ "بفضول". وأضاف: "لم أناقش، أنا أو أيّ من مسؤولي الأمن القومي، أو سمعنا بالرغبة في الاتفاق على تجميد كوريا الشمالية برنامجها النووي. هذه محاولة بغيضة لتقييد تحركات الرئيس. ويجب أن تكون لها تبعات".

وتؤكد واشنطن على ضرورة تفكيك بيونغيانغ برنامجها النووي في شكل كامل، لرفع العقوبات المفروضة عليها. وأدى الفشل في التوصل إلى اتفاق حول رفع العقوبات وما يمكن أن تقدّمه كوريا الشمالية في المقابل، إلى انهيار قمة ثانية جمعت ترامب بزعيم الدولة الستالينية كيم جونغ أون في هانوي في شباط (فبراير) الماضي.

جاء تقرير "نيويورك تايمز" بعدما التقى ترامب كيم الأحد في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، وبات أول رئيس أميركي تطأ قدماه أرض كوريا الشمالية.

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وأعلن ترامب أنه دعا كيم الى زيارة الولايات المتحدة، مشيراً الى أن مفاوضي البلدين سيستأنفون المحادثات "خلال أسبوعين أو ثلاثة". وذكر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الجانبين سيباشران "تبادل أفكار" منتصف الشهر الجاري.

ووصفت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية لقاء كيم وترامب بأنه "تاريخي" و"رائع". وأضافت أنهما توافقا على "استئناف الحوارات البنّاءة ودفعها، من أجل إحداث اختراق في ما يتعلّق بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".

وأشارت الوكالة إلى أن الزعيمين ناقشا "ملفات ذات اهتمام مشترك كانت باتت حواجز أمام حلّ المشكلات"، لافتة الى أنهما "اتفقا على البقاء على اتصال وثيق مستقبَلاً". وذكرت أن كيم أشاد بـ "العلاقات الشخصية الجيدة" التي تربطه بترامب.

وأشادت بكين باللقاء، إذ قال ناطق باسم الخارجية الصينية: "اتفقت كوريا الشمالية والولايات المتحدة على استئناف المحادثات على المستوى العملي قريباً، وهذا أمر بالغ الأهمية".

واعتبر أن الزيارة التي أجراها الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى بيونغيانغ أخيراً "أعطت دفعاً جديداً" للمحادثات النووية. وحضّ الجانبين على "اغتنام الفرصة والمضيّ في الاتجاه ذاته واستكشاف حلول عملية لهواجسهما".