الإمارات تؤكد على أهمية استمرار الحوار في السودان

شددت دولة الإمارات العربية المتحدة ، على لسان معالي الدكتور أنور محمد قرقاش ، وزير الدولة للشؤون الخارجية على أهمية استمرار الحوار في السودان والاتفاق بشأن الترتيبات الانتقالية الضامنة والمؤسسة لنظام دستوري مستقر.

وقال قرقاش في حسابه الرسمي على " تويتر " : المهم في السودان الشقيق أن يستمر الحوار بعيدا عن الاحتداد ونحو اتفاق بشأن الترتيبات الانتقالية الضامنة والمؤسسة لنظام دستوري مستقر، مشددا على ضرورة تفادي المواجهة والتصعيد.

وأضاف قرقاش : " .. ومن الواضح أن المعارضة والجيش بحاجة إلى بعض وإلى التوافق وتفادي استمرار الأزمة و تفاقمها " .

وكانت حركة الاحتجاج السودانية دعت مساء أمس الاثنين إلى عصيان مدني في سائر أنحاء البلاد في 14 يوليو الجاري، وذلك غداة تظاهرات حاشدة خرجت لمطالبة المجلس العسكري الحاكم بنقل السلطة إلى المدنيين.

وقال ائتلاف "قوى إعلان الحرية والتغيير" في بيان إنّ الأحد 14 يوليو هو يوم "العصيان المدني والإضراب السياسي".

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