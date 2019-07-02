تعيين عربي رئيسا لمجلس إدارة أكبر بنك إسرائيلي

وذكرت التقارير أن سامر حاج يحيى أول عربي يترأس إدارة البنك الوطني الإسرائيلي، أكبر المصارف في البلاد.
وعين حاج يحيى خلفا لدافيد بردت، الذي قاد المصرف خلال الأعوام التسعة الماضية، وفقا لما أوردت صحيفة "غلوبوس" الإسرائيلية المتخصصة بأخبار الاقتصاد.
ولحاج يحيى خبرة واسعة في مجال العمل المصرفي، حيث عمل مستشارا لقسم الاقتصاد في إحدى الجامعات بالقدس، ومحاضرا لبرنامج الماجستير في الاقتصاد المالي.
وبهذه المناسبة، هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاج يحيى على هذا التعيين، عبر تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر قال فيها: "أهنئ الدكتور سامر حاج يحيى على تعيينه رئيسا لمجلس إدارة بنك لئومي (البنك الوطني الإسرائيلي وهو أكبر بنك في البلاد) وأتمنى له النجاح والتوفيق التام في منصبه".
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