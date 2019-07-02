أنور قرقاش: من المهم مواصلة الحوار فى السودان وتفادى التصعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، إن من المهم مواصلة الحوار فى السودان وتفادى التصعيد، وذلك بعد احتجاجات على المجلس العسكرى الحاكم. وكتب قرقاش على تويتر قائلا "المهم فى السودان الشقيق أن يستمر الحوار بعيدا عن الاحتداد ونحو اتفاق بشأن الترتيبات الانتقالية... ومن الضرورى تفادى المواجهة والتصعيد".

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