شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 9 مدنيين فى الهجوم الحوثى على مطار أبها بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن تركى المالكي، إن الإصابات جميعها مستقرة مبدئيا وقد تم نقلهم جميعا إلى المستشفيات المتخصصة، بحسب وكالة "واس" .

وأشار المالكى أن "المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة فى ممارساتها اللاخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابى باستخدام طائرة بدون طيار (مسيّره)"، على حد تعبيره.

هذا وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، العميد يحيى سريع، اليوم تنفيذ الطيران المسير هجمات جديدة على مطار أبها الدولى جنوب غربى السعودية.