التحالف يعلن عن ثالث استهداف حوثي لمطار أبها السعودي في 3 أسابيع

الرياض/ الخليج 365

قال التحالف العربي باليمن، فجر الثلاثاء، إن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، استهدفت عبر "هجوم إرهابي" بطائرة مسيرة مطار "أبها" جنوبي السعودية، ما أسفر عن إصابة 8 سعوديين وهندي.

وهذا ثالث استهداف يعلن عنه التحالف خلال 3 أسابيع، حيث سبق أن أقر في 12 يونيو/ حزيران الماضي، و23 من الشهر ذاته بهجمات مماثلة من جانب الحوثيين.

وفي وقت سابق فجر اليوم، قال الحوثيون، إنهم استهدفوا "مرابض حربية" بالمطار السعودي، مما أدى لتعطل حركة الملاحة، بينما أكدت فضائية العربية السعودية، سقوط 5 مصابين جراء الاستهداف للمواقف الخارجية للمطار، واستئناف الرحلات بشكل اعتيادي.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أوضح العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده الرياض ، إنه عند 12:35 بالتوقيت المحلي، " وقع هجوم إرهابي بمطار أبها الدولي".

واتهم متحدث التحالف، الحوثيين بالقيام بالهجوم، مشيرا إلى أن المطار"يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين".

وأوضح أن "الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة، وسيتم إصدار بيان إلحاقي".

وفي بيان ثان، قال التحالف أن "الهجوم الإرهابي أدى إلى إصابة 9 مدنيين، 8 منهم سعوديين وواحد يحمل الجنسية الهندية بإصابات جميعها مستقرة مبدئياً وتم نقلهم جميعاً إلى المستشفيات المتخصصة".

وأضاف أن الحوثيين أعلنوا عبر إعلامهم عن "هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة مسيرة"

وأكد "استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية وبقدرات نوعية متقدمة، يثبت تورط النظام الإيراني بدعم المليشيا الحوثية"، وعادة ما نفت إيران تلك التهم.



Advertisements

وفي وقت سابق فجر الثلاثاء، أقر المتحدث العسكري لجماعة الحوثي، العميد يحيي سريع، باستهداف مطار أبها السعودي، بحسب ما نقلته فضائية المسيرة التابعة للجماعة عبر "تويتر".

وأوضح أن "سلاح الجو المسير استهدف مرابض الطائرات الحربية بمطار أبها مما أدى لتعطل حركة الملاحة باتجاه المطار".

وكانت فضائية العربية السعودية، كشفت فجر الثلاثاء عن "إصابة 5 أشخاص في سقوط طائرة مسيرة في المواقف الخارجية لمطار أبها".

وأضافت أنه تم "استئناف الرحلات في المطار بشكل اعتيادي".

ونقلت فضائية العربية لقطات بث مباشر لمطار أبها مشيرة لانتظام الحركة والملاحة.

وسبق أن أعلن التحالف عن استهدافين حوثيين لمطار "أبها" خلال نحو شهر، الأول في 12 يونيو، عبر "مقذوف" أطلقته جماعة "الحوثي"، وتبنت الأخيرة الهجوم، وقالت إنها قصفت المطار بصاروخ "كروز".

والثاني في 23 من الشهر ذاته، حيث أقر التحالف باستهداف المطار لاعسودي مجددا من قبل جماعة "الحوثي"، ما أسفر عن مقتل مقيم سوري وإصابة 21 آخرين.

وبخلاف إعلاني التحالف، أعلن الحوثيون في 26 يونيو، استهداف مطاري "أبها" و"جيزان" السعوديين جنوبي المملكة، ولم يؤكده التحالف.

وفي الآونة الأخيرة، كثّف الحوثيون من هجماتهم الجوية على منشآت ومدن سعودية.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده السعودية، القوات الحكومية اليمنية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.