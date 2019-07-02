لجنة للتوافق بين المجلس العسكري السوداني والحرية والتغيير

شكلت الهيئة القومية للتوافق الوطني في السودان لجنة برئاسة رئيس الهيئة، للاتصال السياسي بالمجلس العسكري وقوى إعلان الحرية، والقوى السياسية المختلفة، على أن تبدأ اتصالاتها اعتباراً من الثلاثاء، لوقف التصعيد والوصول إلى توافق يمكن من خلاله إدارة الفترة الانتقالية.

وقال رئيس الهيئة بروفيسور مدثر عبد الرحيم الطيب إن "هنالك جهات ذات نفوذ عالمي كانت ولا تزال تعمل بذكاء ومكر لتقطيع ما تبقى من أجزاء السودان بعد انفصال الجنوب، الأمر الذي جعل العديد من الجهات للتداعي من أجل تشكيل الهيئة التي تضم مجموعة من المبادرات، والشخصيات القومية من أجل التوسط بين الاطراف المختلفة، باعتبار أن الحل السوداني السوداني هو الأنسب والأفضل"، بحسب وكالة الأنباء السودانية، سونا.

وأشار إلى أن الهيئة تضم أكثر من 9 مبادرات وطنية، والعديد من الشخصيات السودانية لجمع رؤى وأفكار كافة القوى السياسية والتحالفات للتواضع على ميثاق شرف لإدارة الفترة الانتقالية، مؤكداً أن الهيئة وضعت مقترحات حول نقاط الخلاف بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع وساطة أثيوبية أفريقية في الخلاف بين المجلس وقوى الحرية والتغيير.

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