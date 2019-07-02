شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف توزيع الصحف الورقية فى بعض مناطق السعودية بسبب انخفاض عدد القراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مدير عام الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع السعودية عبدالعزيز السحلى، عن الأسباب الرئيسية لإيقاف توزيع الصحف الورقية فى بعض مناطق المملكة، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.
وحدد السحلى فى بيان له مساء اليوم الاثنين "تلك الأسباب فى انخفاض عدد القراء والمشتركين فى نقاط البيع، بالإضافة إلى انخفاض اشتراكات القطاعات الحكومية والأفراد"، مؤكدًا "استحالة استمرار عملية التوزيع فى تلك المناطق".
وقال السحلي: "المصاريف فى إحدى المدن 10 الاف ريال للخط الواحد، ودخل هذا الخط 911 خلال الشهر، مستحيل الاستمرار، نحتاج لإعادة هيكلة الخطوط والشركة بما يتناسب مع وضع الصحف حالياً".
ووجَّهت شركة وطنية للتوزيع فى السعودية خطاباً إلى مسؤولى المؤسسات الصحفية، تُخبرهم فيه بإيقاف توزيع الصحف الورقية فى بعض مناطق المملكة ومحافظاتها، من بينها العاصمة الرياض وجدة وأبها والقصيم وعرعر والجوف وحفر الباطن.
وأوضحت الشركة فى خطابها "أن التوزيع سيُوقف فى بعض المناطق، بسبب ارتفاع التكاليف وانخفاض الإيرادات، وعدم تحمُّل المؤسسات الصحفية لتكاليف تشغيل هذه الفروع".
وبينت الشركة أن "إيقاف توزيع الصحف الورقية فى هذه المناطق سيتم بدءًا من يوليو الجاري، وتسببت التقنية الحديثة فى عدم الإقبال على شراء الصحف الورقية اليومية فى العالم.ش
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