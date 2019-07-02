هجوم للحوثيين بطائرة مسيرة على مطار أبها يخلّف جرحى

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الرياض: أصيب تسعة مدنيين بجروح في هجوم بطائرة بدون طيّار شنّه الحوثيون على مطار أبها الدولي في جنوب السعودية، بحسب ما أعلن التحالف العسكري الذي تقوده الرياض ضدّ هؤلاء المتمرّدين اليمينيين.
وقال التحالف في بيان إنّ "الهجوم الإرهابي أدّى إلى إصابة 9 أشخاص من المدنيين، 8 منهم سعوديون وواحد يحمل الجنسية الهندية، بإصابات جميعها مستقرّة مبدئياً وقد تم نقلهم جميعاً إلى المستشفيات المتخصصة".
ولفت البيان إلى أنّ الجماعة المتمرّدة "أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام طائرة بدون طيار +مسيّرة+ ما يمثّل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين".
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