شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحرّر مواقع إستراتيجية فى محافظة تعـز ويأسر 15 حوثيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش اليمنى أن قواته نجحت، فى تحقيق تقدم إستراتيجى فى مديرية ماوية شمال شرقى محافظة تعز اليمنية.

وأفاد موقع (سبتمبر نت)، التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على مفرق شوكان وموقعى المدينة وتصعان وجبل الفراشة، إضافة إلى السيطرة على التلال الجبلية المطلّة على قرية الهويدة فى مديرية ماوية.

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وأسفرت مواجهات الجيش اليمنى مع مليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المليشيا الانقلابية، فيما أسرت قوات الجيش اليمنى 15 من العناصرالحوثية.

وتواصل قوات الجيش اليمنى تقدمها وسط انهيارات كبيرة فى صفوف مليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران التى يلوذ معظمها بالفرار.