"الدبور الأسود".. درون الجيب تدخل معارك الجيش الأمريكي

يعمل الجيش الأمريكي على تجهيز بعض الوحدات في الميدان بطائرات بدون طيار شخصية صغيرة جداً، وفقًا لتقرير من Stars & Stripes.

ويبدأ الجيش الأمريكي في استخدام الطائرة أغسطس/آب المقبل، في محاولة لاكتشاف أفضل طريقة لاستخدامها هذا النوع من الـ"درونز".

بدأت الاختبارات حول الطائرة دون طيار منذ 2017، وفي نهاية أبريل/نيسان بدأ تدريب الكتيبة المسؤولة تجاه الطائرة؛ حيث تم استخدام عدة سيناريوهات والتي يمكن فيها استخدام الطائرة دون طيار.

وفقاً لموقع Army Technology، تم تصميم الطائرات دون طيار لمساعدة الجنود المنفصلين الذين تم نشرهم في ساحة المعركة والبحث عن العدو في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

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الطائرة تزن 33 جراماً مما يسهل على الجنود حملها أثناء وجودهم في الميدان.

وتم تزويد الطائرة بعدستين وكاميرات تصوير حرارية، ما يمكنها من إرسال مقاطع فيديو حية وصور ثابتة.

يمكن للطائرة التحليق لمدة أقصاها نصف ساعة.

وأشار الرقيب ريان سوبرز في الجيش الأمريكي إلى أن هذا النوع من التكنولوجيا سيكون مفيد جداً، ويسهم في تعزيز القدرات على أي مهمة قتالية.