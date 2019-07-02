شاهد.. الساعة الخفية الأغلى ثمنًا في العالم

خلال حفل أقامته في جزيرة كابري الإيطالية، قدّمت دار Bulgari للمجوهرات الفاخرة مجموعة من الساعات أطلقت عليها صفة "الخفيّة"، لأن القرص فيها أُخفي بدقّة وعناية فائقتين ضمن التصميم.

وقد تمّ بهذه المناسبة كشف النقاب عن ساعة Serpenti Misteriosi Romani، التي تعتبر الأغلى سعراً في العالم، بكلفة تقترب من مليوني يورو، أي ما يعادل 2266210 دولاراً أميركياً.

تمّ ترصيع هذه الساعة المميزة بشتى أنواع الأحجار النفيسة، فرأس الأفعى فيها مرصّع بعشر قيراطات من الصفير السريلانكي وأكثر من 60 قيراطاً من الماس، فضلاً عن 35 قيراطاً من الصفير، تشكّل جسم الأفعى وحراشفها، وقد جرى تزيين مشبكها بحراشف من الماس مقصوصة بأسلوب "الباغيت"، ليبدو المعصم كأنه جزء من تصميم الساعة.

من الساعات اللافتة التي تمّ تقديمها أيضاً في هذا الحفل، نذكر ساعة Serpenti Misteriosi Intrecciati التي تمثّل تصميماً جديداً كلياً، يجسّد سواراً متشابكاً يلتفّ حول المعصم ويتزيّن برأس أفعى Serpenti الشهير، هذه الساعة تأتي بتصميمين: الأول يزدان بأكثر من 80 قيراطاً من الياقوت، فيما جرى تزيين الثاني بما يزيد عن 35 قيراطاً من خرز الزمرد البرّاق، و40 قيراطاً من الصفير، وكل تصميم منهما مرصّع بأكثر من 10 قيراطات من الماس المقصوص بأسلوب القطع الحديث اللماع المعروف باسم Brilliant Cut.

ومن الساعات الرجالية التي تمّ تقديمها في هذا الحفل، نذكر ساعة Octo Roma Monete، المزوّدة بآلية حركة هيكليّة فائقة النحافة، وقد تمّ تصنيعها من الذهب الوردي، وتزويدها بعملة معدنيّة رومانية نادرة للغاية يبلغ عمرها ألفي سنة تقريباً.