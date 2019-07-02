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وأضاف التلفزيون أن الحريق أعقبته عدة انفجارات لكن لم ترد تقارير بعد عن خسائر بشرية أو مادية، حسبما نقلت رويترز.
© AFP 2019 / FAROUK BATICHE
والجزائر مورد رئيسي للغاز إلى أوروبا، لكن ارتفاع الاستهلاك المحلي وعدم زيادة الإنتاج في السنوات الأخيرة شكلا تهديدا على أحجام الصادرات، بحسب "رويترز".
وأشار الوزير أثناء تفقده الحقل الاستكشافي إلى أن "استكشاف طاقة الغاز ولأول مرة في هذه الولاية يشكل محطة تاريخية هامة بالنسبة للاقتصاد الوطني والمحلي أيضا، حيث أعطى هذا الحقل نتائج جدا إيجابية مكنت من تحقيق حوالي 275 مترا مكعبا من الغاز إلى جانب حوالي 300 لتر في الساعة من الغاز المكثف"، وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر... اندلاع حريق في شركة غاز تابعة لسوناطراك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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