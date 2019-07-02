الجزائر... اندلاع حريق في شركة غاز تابعة لسوناطراك

وأضاف التلفزيون أن الحريق أعقبته عدة انفجارات لكن لم ترد تقارير بعد عن خسائر بشرية أو مادية، حسبما نقلت رويترز.

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وكان وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب قد أعلن، مايو/أيار الماضي، أن الجزائر حققت اكتشافا مهما للغاز في ولاية تندوف جنوب غربي البلاد، مما قد يساهم في تعزيز صادرات الجزائر ويحافظ على حصتها السوقية في الخارج.

والجزائر مورد رئيسي للغاز إلى أوروبا، لكن ارتفاع الاستهلاك المحلي وعدم زيادة الإنتاج في السنوات الأخيرة شكلا تهديدا على أحجام الصادرات، بحسب "رويترز".

وأشار الوزير أثناء تفقده الحقل الاستكشافي إلى أن "استكشاف طاقة الغاز ولأول مرة في هذه الولاية يشكل محطة تاريخية هامة بالنسبة للاقتصاد الوطني والمحلي أيضا، حيث أعطى هذا الحقل نتائج جدا إيجابية مكنت من تحقيق حوالي 275 مترا مكعبا من الغاز إلى جانب حوالي 300 لتر في الساعة من الغاز المكثف"، وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.