شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق فى شركة لإنتاج الغاز تابعة لسوناطراك فى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تلفزيون النهار، الاثنين أن حريقا هائلا اندلع فى المنطقة الصناعية بشركة (جي.إن.إل2) لإنتاج الغاز التابعة لشركة سوناطراك الجزائرية بمدينة وهران. وأضاف التلفزيون، أن الحريق أعقبته عدة انفجارات لكن لم ترد تقارير بعد عن خسائر بشرية أو مادية.

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