شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولى يعتمد حزمة تنموية لليمن بقيمة 400 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد البنك الدولى على استمرار دعم البنك لليمن والتعامل المباشر مع الحكومة الشرعية، مشيرًا إلى أنّ البنك اعتمد حزمة تنموية لليمن بقيمة 400 مليون دولار، وسيعمل على تنفيذ مشروعات إستراتيجية فى مختلف المناطق اليمنية بالشراكة مع الحكومة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال اجتماع رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك فى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن اليوم مع وفد رفيع المستوى من البنك الدولى برئاسة المدير التنفيذى وعميد مجلس إدارة البنك الدولى ميرزا حسن ونائب رئيس البنك الدولى فريد بلحاج وعدد من الجهات والوزارات الاقتصادية والخدمية المعنية اليمنية.

وتم خلال الاجتماع بحث جوانب التعاون المشترك والمشروعات والأنشطة الإنمائية التى ينفّذها البنك الدولى فى اليمن خلال المرحلة الراهنة وجوانب الدعم والمساندة التى يمكن أن يقدّمها خلال العامين المقبلين عبر إستراتيجية المشاركة القُطرية الجديدة دعمًا لجهود الحكومة فى إدارة عجلة التنمية واستعادة التعافى الاقتصادي.