شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حالة نادرة لرضيعة سعودية وُلدت بـ"سن أمامية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أمر نادر الحدوث، وُلدت طفلة رضيعة بسن أمامية، وخضعت لعملية جراحية من أجل خلعها، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو للطفلة التى لم يتجاوز عمرها 11 يومًا، يُظهر ولادتها بسن أمامية، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

وقال الدكتور محمد سالم، الذى أجرى جراحة الخلع للرضيعة فى مستشفى الفارابى لطب الأسنان بالرياض؛ إن والدَى الطفلة أحضراها إلى المستشفى، يشتكيان من وجود سن أمامية لدى الطفلة يسبب الأذى للأم أثناء الرضاعة.

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وأشار إلى أن هذه الحالة المرضية تسمى «الأسنان الولادية» أو «الأسنان الجنينية»، وتُعرف بأنها الأسنان الموجودة عند الوليد لحظة ولادته، والتى تكونت مسبقًا أثناء الحمل. وتعتبر هذه الحالة نادرة وغير شائعة الحدوث.

وأوضح أنه بعد الكشف والتشخيص للرضيعة، تقرر علاجها بإزالة السن؛ لما يترتب على هذه الحالة من آثار سلبية تتمثل فى أنها أسنان ولادية أو جنينية وليست أسنانًا لبنية غالبًا، وتكون ضعيفة وغير ثابتة بسبب قِصر جذورها، وقد تسقط فى حلق الوليد وتسبب اختناقًا أثناء الرضاعة، كما أنها قد تنزلق إلى الجهاز التنفسى وتؤدى إلى مشاكل صحية صعبة، وقد تسبب تهيجًا أو إصابات فى لسان الرضيع، بالإضافة إلى عض ثدى الأم وتعرضها للألم عند إرضاع الطفل.