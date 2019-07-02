محمد بن زايد: ندعم مبادرات مكافحة الجرائم المنظمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” و(وام)

استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في قصر البحر، الوفد المشارك في التمرين الأول للتحالف الأمني الدولي 2019 «ISALEX19».

ورحب سموّه بممثلي الدول الأعضاء في التحالف، مؤكداً أهمية استضافة الدولة هذه المبادرات الهادفة إلى تعزيز العمل والتنسيق مع الشركاء، لمواجهة مختلف التحديات، وبخاصة الأمنية، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والازدهار في العالم أجمع.

وقال سموّه: إن دولة الإمارات تدعم كل الجهود والمبادرات المتعلقة بمكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للقارات، بمختلف أشكالها، وتطوير سبل الوقاية منها، بإيجاد أرضية مشتركة ومنظومة عمل أمنية متكاملة، للتصدي لجذورها وامتداداتها التي تستهدف مختلف مناطق العالم.

وشدد سموّه على ضرورة العمل الجماعي لمواجهة المخاطر الأمنية والتهديدات المتنامية، على مختلف الصعد الإقليمية والدولية، وتكثيف العمل المشترك لمواجهة هذه الجرائم التي تشكل تحدياً حقيقياً، يحتاج إلى تضافر جهود مختلف الأطراف لمواجهته والتغلب عليه.

يذكر أن التحالف الأمني الدولي - الذي انطلق في أبوظبي خلال عام 2017 - يعد مجموعة عمل دولية لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والقارات، وجرائم التطرف، عبر مشاريع تعاون، وتبادل الخبرات في الممارسات المطبقة في هذه الدول. ويضم حالياً تسعة أعضاء، هي دولة الإمارات، ومملكة البحرين، والمملكة المغربية، والجمهورية الفرنسية، والجمهورية الإيطالية، ومملكة إسبانيا، وجمهورية السنغال، وجمهورية سنغافورة، وجمهورية سلوفاكيا. فيما يعد التمرين تجربة واقعية لاختبار جاهزية الفرق، وتقييم أدوات دول التحالف الأمني الدولي واستراتيجياتها المشتركة.

حضر مجلس قصر البحر سموّ الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسموّ الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، وعدد من الشيوخ والمسؤولين وضيوف مجلس قصر البحر.

وكانت فعاليات التمرين الأول للتحالف الأمني الدولي 2019 (ISALEX19) انطلقت أمس وتستضيفه وزارة الداخلية بمشاركة 50 ممثلاً عن جهات إنفاذ القانون من الدول التي تُشكل التحالف الأمني الدولي، وفيها ممثلون عن فرق تكتيكية، ووحدات التدخل السريع والإعلام والاتصالات والدفاع المدني والتخلص من المتفجرات (EOD).

ويعد التمرين تجربة واقعية فريدة من نوعها في العالم، حيث يعتمد على سيناريوهات مفاجئة بتواجد فرق من دول التحالف تعمل وفق نظريات واستراتيجيات أمنية مختلفة، وذلك لاختبار جاهزية الفرق الدولية للعمل بشكل مشترك خلال وجود تحديات أمنية وكذلك تقييم الأدوات والاستراتيجيات والإجراءات التي تم تطويرها من قبل دول التحالف الأمني الدولي بشكل مشترك منذ انطلاق التحالف عام 2017.

وقد بدأ التمرين في يومه الأول ببث أخبار متلفزة بشكل مفاجئ عن وجود تهديد أمني في بلد افتراضي، حيث تلقى المشاركون رسالة عن مجموعة تستهدف هذا البلد الافتراضي بعدد من الهجمات الإجرامية وفق السيناريو الافتراضي المعد، وتحرك المشاركون من الفرق المتخصصة والذين توزعوا على غرف خاصة بأرض التمرين كل بحسب مجاله منها فرق التحليل والتكتيك الأمني وإدارة المخاطر والعمليات وسط تهديدات وهجمات أشبه بالحقيقية.

وتتوالى سلسلة من الرسائل للفرق المتخصصة، ومنها أخبار عبر كافة وسائل الإعلام عن هجمات بدأت، بتواجد غرفة التحكم والسيطرة الميدانية المكونة من القادة الميدانيين الذين يعتمدون على المعلومات المجمعة بعد تحليلها لاتخاذ القرارات الصحيحة، وتتم الاستجابة وفق الفرضيات والسيناريوهات الأمنية التي تم اعتمادها ضمن ورش فرق التحالف الأمني التي عملت على ضمان عمل تشاركي لتحقيق الغايات المنشودة وتعزيز سرعة الاستجابة والجاهزية والتأهب لمثل هذه الأحداث الأمنية.

وتعمل الفرق بتناغم في غرف العمليات المعدة والمجهزة خصيصاً للتمرين، لإيجاد أفضل الممارسات الأمنية للتعامل مع هذا الحدث وفق الخطط، وبصورة منسجمة وتم تنفيذ المطلوب في اليوم الأول وفق رؤية أمنية قائمة على الاستعداد والتعامل الصحيح مع الحدث.

يشار إلى أن التحالف الأمني الدولي الذي انطلق في أبوظبي 2017 يعد مجموعة عمل دولية لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والقارات وجرائم التطرف، من خلال مشاريع تعاونية وعبر تبادل الخبرات في الممارسات المطبقة في هذه الدول، ويضم حالياً تسع دول هي الإمارات، وفرنسا، وإيطاليا والبحرين والمغرب وإسبانيا والسنغال، وسنغافورة وسلوفاكيا.