الوسائد الهوائية.. اختراع صنعه حادث

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

في نهار ربيعي مشمس من عام 1948 بدت كل الأمور مشجعة على خروج أفراد عائلة جون هيدريك المهندس في البحرية الأمريكية للتنزه، وعلى بعد عدة كيلومترات من منزلهم في ألاباما، تعرضت سيارتهم لحادث سير تدهورت على إثره عدة أمتار على جانب الطريق السريع متوغلة في إحدى الغابات، لتصطدم بشجرة عملاقة. وعلى الرغم من نجاة هيدريك من الحادث، وإصابة زوجته وطفلته بكسور بسيطة، إلا أن شبح الحادث سيطر على مخيلته لعدة أشهر، ودفعه ذلك إلى التفرغ من عمله لابتكار وسيلة لحماية ركاب السيارات من شدة الاصطدام عند وقوع الحوادث، فكان اختراع الوسائد الهوائية القابلة للانتفاخ الذي توصل إليه بالتعاون مع المهندس الألماني والتر ريندر، وجرى تسجيل براءة الاختراع في العام 1953 تحت عنوان «مجموعة وسائد الأمان للسيارات».

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لم يحظَ الاختراع بالانتشار الواسع الذي يستحقه حينها، إلا عندما بدأت كبرى شركات السيارات الأمريكية (فورد وجنرال موتورز) في التفكير في إضافته إلى سياراتها الفارهة كميزة ترفع من قيمتها، وبالفعل احتكرت الموديلات باهظة الثمن ميزة الوسائد الهوائية حتى نهاية عقد الستينات من القرن الماضي، ومنها انتقلت إلى السيارات الاقتصادية، حتى انتشر استخدامها عالمياً، وأصبحت إضافتها في النماذج الحديثة ملزمة لمصانع السيارات للحد من وفيات الحوادث على الطرق.

واجه اختراع الوسائد الهوائية عدة عقبات في البداية، مثل عدم تعبئة الكيس بالهواء كاملاً وبشكل دقيق، أو استغراقه وقتاً أطول من 4 ثوانٍ لفتحه، إضافة إلى ارتفاع أسعار النماذج الأولية منه. في عام 1964 بدأ مهندس السيارات الياباني ياسوزابورو كوبوري تطوير نظام «شبكة أمان» للوسادة الهوائية تعمل بمادة متفجرة تشتعل عند حدوث الاصطدام أو ارتطام المركبة، وحصل ابتكاره بالفعل على براءة اختراع في 14 دولة، لكنه رحل في عام 1975 من دون أن يرى تبنياً واسعاً لاختراعه في موديلات السيارات المصنعة في تلك الفترة.

ومع مطلع السبعينات نصت قوانين عدة ولايات أمريكية على ضرورة تزويد مصانع السيارات المركبات بوسائل الأمان اللازمة لحماية الركاب، وعندها برز المهندس آلان ك. برايد من ولاية نيوجيرسي، إذ ابتكر خلال عامين فقط 24 تقنية مختلفة حسنت من أداء الوسائد الهوائية، منها جهاز استشعار كهروميكانيكي يساعد على نفخ كيس الوسادة بالهواء خلال عدة ثوانٍ، إضافة إلى التوسع في أماكن تثبيتها في المركبات ما بين أمامية وجانبية مهمتها حماية الرأس والصدر والجزع، ونجح لاحقاً في تأسيس شركة خاصة لإنتاج حساسات الاصطدام، وأحزمة الأمان. وعقداً بعد الآخر تطورت مهام الحماية التي توفرها الوسائد، ومنها تلك المخصصة لركاب المقاعد الأمامية، أو تلك المختصة بمنع خروج أجسام الركاب من النوافذ حال تدهور السيارات، إضافة إلى منع ارتطام الرؤوس بقوائم السيارة، ومن الأمثلة المهمة على ذلك التطور، ابتكار «الوسائد الذكية» التي زُودت بها السيارات الفارهة، والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي الذي يدير السيارة بالكامل، فتنفتح الوسائد اعتماداً على قوة الكبح الذي يقدر الحاسوب خطورته. وبحسب أحدث الإحصاءات العالمية نجحت أكياس الهواء في تقليل مخاطر الحوادث على الركاب بنسبة 30% خلال العقد الأخير.