شكرا لقرائتكم خبر عن حال النقد على طاولة بحث «المكتب الثقافي» في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

يستعد المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وبمشاركة رابطة أديبات الإمارات، لتنظيم ندوة «النقد الأدبي الغائب الحاضر»، في سبتمبر المقبل، وذلك ضمن فعاليات جائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية.

وأكدت صالحة عبيد غابش، مدير عام المكتب، أن الندوة تأتي من منطلق التساؤلات حول النقد الأدبي وجدواه في دعم التجربة الإبداعية، وغيابه قياساً لتفاعله الملحوظ في الساحة الإماراتية الأدبية في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي.

وسوف تسلط الندوة الضوء على عدة محاور أهمها غياب النقد الأدبي في ظل ازدهار النشر، والنقد بين الموضوعية من ناحية، وبين التجريح أو المديح من ناحية أخرى، إضافة إلى ضعف حضور النقد الأدبي في الصفحات الثقافية في الصحف اليومية.

وستقام ورشة للكتّاب الشباب، تطرح فيها عدة تساؤلات حول قبول النقد الموضوعي لدى الشباب، وتحديات هذا النقد في ظل التفاعل الإلكتروني وما ينتجه الشباب من كتابات، وما يؤلفون من كتب.

وقالت الناقدة بهيجة الأدلبي:«لا شك أن هناك شكوى من المبدعين تتمثل بغياب النقد، وعدم متابعته للحراك الإبداعي، إلا أن هذه الشكوى لا ترتهن في المجمل إلى الواقع النقدي، فثمة حضور نقدي بمستويات مختلفة يوازي أو يقارب الحراك الإبداعي، وإن لم يكن بالمستوى الذي يطمح إليه المبدعون».

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وهنا لابد من القول إن النقد كرؤية واستبصار للنص يحتاج إلى محرض إبداعي، وهذا المحرض يتمثل في الإبداع المختلف وفي التجارب الجديدة التي تطرح رؤى مختلفة، وبالتالي فإن حضور النقد لابد وأن يسبقه حضور إبداعي محرض ومختلف.

وشاركتها الكاتبة إيمان اليوسف الرأي، وقالت: «نشهد بالفعل فترة ضعف في الأدب، بجانبيه الأكاديمي والذي لم يتمكن من اللحاق بالقفزة السريعة الحاصلة في النشر الأدبي، سواء على صعيد دور النشر أو ازدياد عدد الكتاب الذي نختبره في الأعوام العشرة الأخيرة».

وأضافت:«كذلك، فلا يزال الكثيرون غير واعين لنوع النقد الحديث، القائم على وسائل التواصل الاجتماعي والصالونات الأدبية وقراء المواقع الأدبية الفاعلة مثل «الجود ريدز»، والتي لها اليوم التأثير الأعظم في بِنَاء ردة فعل أدبية صادقة إلى حد كبير إزاء الأدب والتي تلعب دوراً مهماً إنما خفياً إلى حد ما في تحديد سير النشر».

بينما أكدت الكاتبة أسماء الزرعوني، أن النقد الأدبي اليوم، غائب، و قالت: «الكثير من النقد لا يرقي لمستوى ما ينشر، فنجد كتاباً من أربعمئة صفحة وأكثر، وقد كتب عنه أحد النقاد نصف صفحة».

وأكدت حاجتنا لمثل هذه الندوات، التي من المفترض أن تخرج بتوصيات مهمة، وتوجيه هادف للنقد، بحيث يخدم فئة الكتاب الجدد الذين يحتاجون بالفعل إلى نقد بناء حقيقي، يوجه ويشجع ويدعم ويصحح الأخطاء.

الكاتب حارب الظاهري، قال:«يحتاج الأدب عادة إلى ناقد بنّاء من نفس البلد، وهذا بالفعل ما نفتقده في الإمارات، هنا لدينا أدباء وكتّاب وإنتاج أدبي، ولكن ليس لدينا نقاد على المستوى نفسه، فعندما نقارن واقع النقد لدينا، بما هو موجود في دول أخرى، نجد أن عدد النقّاد لا يزال بسيطاً جداً، لهذا نحن بالفعل نحتاج إلى ندوات ومؤتمرات ثقافية تختص بالنقد، وتعزز دوره وأهميته».

الشاعرة الهنوف محمد، أكدت أن النقد المطروح اليوم، إما يعتمد على الرؤية الانطباعية، وإما يدور في عوالم افتراضية، أي هو نقد بعيد كلياً عن النقد المتخصص الموضوعي، وقد نجد نقداً حقيقياً وبنّاءً في الصحف الثقافية مثلاً، ولكنها كذلك قد لا ترتقي عادة لمستوى الإنجاز الأدبي، أو قد تبالغ في تضخيمه ومنحه أوسمة لا يستحقها في الحقيقة.