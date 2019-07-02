الإمارات تنشئ وحدة لضخ المياه بالطاقة الشمسية في شبوة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت، أمس الأول الأحد، وبدعم من دولة الإمارات، وحدة متكاملة لضخ المياه تعمل بالطاقة الشمسية في منطقتي الديمة والغجلة بمديرية مرخة السفلى، في محافظة شبوة اليمنية، يستفيد منها أهالي المنطقتين والقرى المجاورة لهما، كما تم افتتاح وبدعم إماراتي أيضاً «مركز الإنزال السمكي»، أمس الأول، في منطقة المتينة التابعة لمديرية التحيتا بالساحل الغربي لليمن، وتزويده بمنظومة طاقة شمسية متكاملة.

وأكد ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في شبوة حميد الشامسي، أن مشروع ضخ المياه في الديمة والغجلة، يأتي ضمن المشاريع الحيوية التي تستهدف الإمارات وقيادتها الرشيدة من ورائها تحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن، بصورة عامة، وتخفيف معاناة السكان، ودعم مشاريع البنية التحتية لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها. ولفت إلى سعي الإمارات لحل مشكلات نقص المياه وندرتها في مناطق محافظة شبوة، خاصة وأنها تعاني شحاً فيها.

وعبر المهندس مروان بارويس، نائب مدير مؤسسة مياه الريف في شبوة، عن جزيل شكره لدولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، على ما تنفذه من مشاريع لدعم البنية التحتية والخدمية والإغاثية تخفيفاً لمعاناة المواطنين في المناطق اليمنية المحررة. بدورهم، عبر أهالي وسكان المناطق المستفيدة عن خالص شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات، وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر على الجهود التي تبذل لتنفيذ مشاريع خدمية حيوية تخفف من معاناتهم.

وفي ما يتعلق بمركز الإنزال السمكي في منطقة المتينة التابعة لمديرية التحيتا بالساحل الغربي لليمن، قال ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي اليمني، إن أكثر من 4 آلاف صياد في مناطق «المتينة والجلبة ورأس الحسي والنخيل والسقف والغويرق والبقعة والفازة» سيستفيدون من هذا المركز، الذي يأتي ضمن 24 مركزاً للإنزال السمكي تم تأهيلها وإنشاؤها من قبل الإمارات بالساحل الغربي لليمن.وأشار إلى أن هذا المشروع سينهي بشكل جذري معاناة الصيادين، خاصة أن هذه المنطقة كانت تفتقر إلى مركز إنزال سمكي، موضحاً أن المشتغلين في مجال الاصطياد السمكي في المنطقة بدأوا عملهم، ما سيعود بالخير على سكانها البالغ عددهم أكثر من 9 آلاف نسمة.وأكد مدير عام مديرية التحيتا ورئيس مجلسها المحلي حسن علي إبراهيم هنبيق، أن مركز الإنزال السمكي الذي تم إنشاؤه بدعم من الإمارات وإشراف الهلال الإماراتي، سيسهم بشكل كبير في تحسين معيشة الصيادين في المتينة والمناطق المجاورة لها.

وقال صيادون يمنيون مستفيدون إن المركز منحهم دافعاً معنوياً كبيراً من أجل العودة إلى ممارسة مهنة صيد وتسويق وبيع الأسماك لتحسين ظروفهم المعيشية وزيادة دخولهم، مشيدين بالجهود الكبيرة التي تبذلها الإمارات في دعمهم بمختلف المجالات.(وام)