شكرا لقرائتكم خبر عن صناديق الاستثمار الإقليمية تجدد ثقتها بأسهم الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد استطلاع أجرته رويترز أن صناديق الشرق الأوسط تخطط لزيادة استثماراتها في الكويت على مدى الأشهر الثلاثة القادمة، بينما ستُبقي انكشافها على أسهم الإمارات والسعودية عند المستويات الحالية تقريباً.أكد الاستطلاع أن 3 من أصل 11 مدير صندوق (27%) إنهم يعتزمون زيادة استثماراتهم في أسهم الإمارات خلال الربع الثالث مقابل تثبيت انكشاف 7 من الصناديق (63%) واتجاه واحد فقط للخفض (9%).ووفق «رويترز» قال ستة من 11 مدير صندوق شملهم الاستطلاع إنهم سيزيدون استثماراتهم في الكويت، في استمرار لتوجه عام من الأشهر السابقة. ومؤشر السوق الأول الكويتية مرتفع 20.7 بالمئة هذا العام، مما يجعلها السوق الأفضل أداء في المنطقة.وفي الأسبوع الماضي، قالت ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق إنها سترقي أسهما كويتية إلى مؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة في 2020، في خطوة قد توقد شرارة تدفقات بمليارات الدولارات من الصناديق الخاملة. وقال محمد الجمل، مدير الأسواق العامة لدى الواحة كابيتال في أبوظبي، إن القرار «يدعم أكثر رؤيتنا البناءة لحيازاتنا القائمة في الكويت».وكانت هيئة أسواق المال الكويتية قالت الثلاثاء الماضي إن الأسهم الكويتية قد تجتذب تدفقات بنحو خمسة مليارات دولار.وقال ثلث مديري الصناديق في الاستطلاع (4 من 11) إنهم سيزيدون استثماراتهم في مصر. والسوق المصرية مرتفعة 8.17 بالمئة هذا العام، متفوقة على أسواق أخرى في منطقة الشرق الأوسط.وفي الشهر الماضي، توقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن ينمو الاقتصاد المصري 5.5% في السنة المالية الحالية 2018-2019.وقال فراجيش بهانداري، مدير المحفظة لدى المال كابيتال في دبي، إن مصر تملك «أفضل ملمح نمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. لكن، التضخم وأسعار الفائدة بحاجة إلى التراجع».



