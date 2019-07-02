صاروخ «طائش» يصيب قبرص في مواجهة سورية «إسرائيلية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استهدف قصف «إسرائيلي»، ليل الأحد الاثنين، مواقع عسكرية في سوريا ما أدى مقتل 15 شخصاً، بينهم ستة مدنيين طالت الأضرار منازلهم، فيما أسقطت الدفاعات الجوية عدداً من الصواريخ، في حين أعلن مسؤولون في شمال قبرص أن صاروخاً «طائشاً» يعتقد أنه روسي الصنع، ضل هدفه، وانفجر ليلاً في منطقة واقعة على بعد عشرات الكيلومترات من نيقوسيا، عاصمة الجزيرة المقسّمة، تزامناً مع الضربة الجوية «الإسرائيلية» في سوريا.

وذكر المرصد السوري أنه أحصى مقتل «تسعة مقاتلين من المسلحين الموالين للقوات الحكومية جراء الضربات «الإسرائيلية» في محيط دمشق، وفي ريف حمص، (وسط)، واحد منهم فقط سوري الجنسية، إضافة إلى ستة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال»، قرب منطقة صحنايا في ريف دمشق. ولم يتضح، وفق المرصد، ما إذا كان مقتل المدنيين ناتجاً عن «القصف «الإسرائيلي» أم سقوط بقايا صواريخ، أم بسبب الضغط الهائل الذي تسببت به الانفجارات».

وكانت وكالة الأنباء السورية أفادت في وقت سابق، بمقتل أربعة مدنيين بينهم طفل رضيع «جراء العدوان «الإسرائيلي» على ريف دمشق، وإصابة 21 آخرين بجروح». وتحدثت عن تعرض منازل مدنيين لأضرار مادية وإصابة عدد منهم بجروح نتيجة تساقط زجاج منازلهم جراء القصف في منطقة صحنايا. وتصدت الدفاعات الجوية السورية، وفق ما نقلت الوكالة عن مصدر عسكري، «لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية «إسرائيلية» من الأجواء اللبنانية باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في حمص ومحيط دمشق». ولم يحدد الإعلام الرسمي ما هي المواقع المستهدفة. إلا أن مدير المرصد رامي عبد الرحمن قال ليلاً إن «الصواريخ طالت مركزاً للبحوث العلمية، ومطاراً عسكرياً غرب حمص، ينتشر فيهما مقاتلون إيرانيون، ومن حزب الله اللبناني».

من جهة أخرى، أكدت سلطات «جمهورية شمال قبرص التركية» غير المعترف بها دولياً، بعد ترجيحها فرضيات عدة منها أن الانفجار سببه سقوط طائرة مسيرة، أن سبب الانفجار على الأرجح هو صاروخ روسي. وأفاد «وزير» خارجية شمال قبرص قدرت أوزارساي، عبر «تويتر» أنه «بناء على الاستنتاجات الأولية، سقط صاروخ روسي الصنع، أطلق من منظومة دفاع جوي تم تفعيلها خلال قصف جوي على سوريا، على بلدنا مساء الأحد». وأضاف أن العلامات التي عثر عليها على الشظايا هي ذاتها التي كانت على صاروخ من طراز «إس-200» سقط في تركيا في يوليو/‏ تموز 2018. و«إس-200» هو نظام دفاع جوي من صناعة روسية. وقال الزعيم القبرصي التركي مصطفى اكينجي من جهته «هذه هي إحدى النتائج السيئة للحرب في المنطقة». ولم يؤد انفجار الصاروخ إلى سقوط قتلى، لكن تسبب باندلاع حريق، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

(وكالات)