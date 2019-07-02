شكرا لقرائتكم خبر عن مصر إلى الدور الثاني في الصدارة.. وبرقم قياسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أنهى المنتخب المصري دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية المقامة على أرضه بشكل مثالي، بتحقيقه انتصاره الثالث في ثلاث مباريات أبقى خلالها شباكه نظيفة، وذلك بفوزه 2-صفر على أوغندا التي سترافقه إلى الدور ثمن النهائي عن المجموعة الأولى.

أنهت مصر مجموعتها برصيد تسع نقاط من تسع ممكنة، تليها أوغندا (4 نقاط) التي تخطت الدور الأول للمرة الأولى منذ حلولها وصيفة عام 1978، فجمهورية الكونغو الديمقراطية (3 نقاط) بعد فوزها برباعية نظيفة على زيمبابوي، سيجعلها في انتظار نتائج المجموعات الأخرى لمحاولة التأهل كأفضل أربع منتخبات تنهي المجموعات الست في المركز الثالث.

وبحسب الاتحاد المصري للعبة، فهذه هي «أول مرة في تاريخ مشاركات الفراعنة بكأس إفريقيا.. تحقق مصر العلامة الكاملة في المجموعة بثلاثة انتصارات والخروج بشباك نظيفة»، علماً أن الفراعنة يحملون الرقم القياسي في البطولة مع سبعة ألقاب.

وتدين مصر بفوزها إلى النجم محمد صلاح والقائد أحمد المحمدي اللذين سجلا في الشوط الأول، ليرفع اللاعبان رصيدهما إلى هدفين، والحارس محمد الشناوي الذي تصدى للمحاولات الأوغندية المتواصلة أمام نحو 75 ألف مشجع على استاد القاهرة الدولي، وحافظ على نظافة شباكه للمباراة الثالثة توالياً، أي لمدة 270 دقيقة.

وقال المحمدي الذي اختير أفضل لاعب في المباراة «اليوم كان يجب أن نؤكد المكسب ونصعد كأول المجموعة»، مضيفاً «الأصعب هو الآتي».

وتابع: «سجلنا خمسة أهداف في ثلاث مباريات وحافظنا على نظافة شباكنا، أرى أن هذا معدل جيد».

وسجل صلاح والمحمدي الهدفين المصريين، الأول من ركلة حرة مباشرة رائعة في الدقيقة 33، والثاني من تسديدة قوية بالقدم اليمنى (45)، بينما نال الشناوي إشادة مدربه المكسيكي خافيير أغيري الذي اعتبر بعد المباراة أن حارس الأهلي قدم «أداءً رائعاً».

وقال أغيري في المؤتمر الصحفي «أعتقد أنه كان ينقصنا المزيد من الثقة وهو ما وضح عند تغيير الخطة في الشوط الثاني وهو أمر نستطيع أن نعمل عليه خلال الفترة القادمة».

وأضاف: «أوغندا لعبت بشكل منفتح وفوجئتُ بضغطهم علينا في بعض الأوقات، ولكن الهدف الثاني جاء ليقتل اللقاء».

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وأوضح: «ليس الأمر سهلاً أن نلعب أمام 70 ألف مشجع يريدون الفوز فقط ولا يقبلون إلا الفوز وسعيد بالنتيجة وراضٍ عن الأداء».

وتابع: «الأمر صعب بالفعل، فخوض ثلاث مباريات في هذه الفترة أمر ليس سهلاً، وأتمنى أن نكون جاهزين في المباريات القادمة وأشكر الجماهير المصرية».

في المقابل، اعتبر مدرب أوغندا الفرنسي سيباستيان ديسابر أن فريقه كان الأخطر في جزء كبير من الشوط الأول، ولم يحالفه الحظ في التسجيل، مبدياً رغم ذلك «سعادة كبيرة» ببلوغ ثمن النهائي، «وهو الهدف الذي كان قد وضعه الاتحاد الأوغندي لكرة القدم».

إنهاء مبكر

وأجرى أغيري ثلاثة تغييرات على التشكيلة الأساسية، فدفع بقلب الدفاع باهر المحمدي بدلاً من محمود علاء، ونبيل عماد «دونغا» في ارتكاز خط الوسط بدلاً من طارق حامد، وأحمد حسن «كوكا» في مركز قلب الهجوم بدلاً من مروان محسن، قبل أن يخرج كوكا لاعب أولمبياكوس اليوناني مصاباً في الشوط الأول ويعود مهاجم الأهلي إلى شغل مركز رأس الحربة.

وحسم الفراعنة المباراة من الشوط الأول، وعوّلوا بشكل أساسي على الحارس الشناوي الذي أبقى شباكه نظيفة قبل الهدفين المصريين وبعدهما.

وتصدى الشناوي لمحاولتين، الأولى من داخل المنطقة (27)، والثانية بعدها بدقيقتين بمحاولة بعيدة المدى كادت تغالط حارس الأهلي قبل أن يبعدها متعثراً فوق العارضة.

ولم يمنح الأوغنديون الحارس فرصة لالتقاط أنفاسه، إذ باغته عبدو لومالا في الدقيقة 33 بتسديدة قوية من داخل المنطقة بعدما راوغ بنجاح باهر المحمدي على الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء. وفي ظل تردد الدفاع في تشتيت الكرة، عادت إلى لومالا الذي حولها رأسية تمكن منها الشناوي.

لكن الفراعنة لم يتأخروا في الرد، وسجلوا الهدف الأول من ركلة حرة لصلاح من على مشارف المنطقة، سددها صاروخية التفافية من فوق حائط السد على يسار حارس أوغندا.

وتصدى الشناوي لتسديدة قريبة من لومالا (43)، أتى الهدف المصري الثاني من هجمة سريعة مرر خلالها أيمن أشرف كرة عرضية من الجهة اليسرى في اتجاه وسط المنطقة، وصلت إلى المحمدي الذي هيأها بالقدم وأطلقها قوية بيمناه إلى الشباك الأوغندية (45).